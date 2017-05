Izdod grāmatu par augiem uzturā

Atslēgvārdi Vaira Kārkliņa | Vineta Kulmane | grāmata

Floristikas pasniedzēja, Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente, pedagoģijas zinātņu doktore Vaira Kārkliņa kopā ar kolēģi Vinetu Kulmani izdevusi grāmatu "Augu hidrolāti veselībai, labsajūtai un uzturam".

Savu pirmo autorgrāmatu "Savvaļas augu virtuve" V. Kārkliņa izdeva pērnā gada pavasarī.

Grāmatā "Augu hidrolāti veselībai, labsajūtai un uzturam" aprakstīta informācija par augu hidrolātu ieguves paņēmieniem, to ķīmisko sastāvu un daudzveidīgajām lietošanas iespējām. Detalizēti aprakstīts 80 augu ķīmiskais sastāvs, ārstnieciskā iedarbība, hidrolātu raksturojums un lietošanas pamācības.

V. Kārkliņa savā blogā skarapalidz.blogspot.com stāsta, ka augi viņu interesējuši vienmēr, jo tie dod enerģiju visās tās izpausmēs. Par to autore esot pārliecinājusies neskaitāmas reizes, pinot Jāņu vainagus floristikā, vācot augus žāvēšanai, gatavojot ēdienus no savvaļas augiem. Esot interesanti atklāt to, kā augi dažādos veidos cilvēkam var palīdzēt, jo tajos ir tik daudz kā neatklāta vai atklātais ir laika gaitā aizmirsts un nākas to atklāt no jauna. Augu hidrolātus autore gatavo jau kopš 2011. gada, tādā veidā izzinot to lietošanas iespējas.

Par nupat iznākušo grāmatu V. Kārkliņa stāsta: "Tas ir pieredzes apkopojums, papildināts ar jaunāko pieredzi hidrolātu izmantošanā pasaulē. Pie grāmatas strādāju gadu, rakstīt par sirdslietu ir viegli. Tas ir pirmais izdevums latviešu valodā par šo tēmu. Tajā aktualizētas gadsimtiem senas zināšanas, kuras katrs var izmantot mūsdienās, lai uzlabotu savu veselību."

uzziņai

Hidrolātu jeb ziedūdeni iegūst, destilējot augus. Caur augiem plūst karsts tvaiks, kas paņem līdzi ēteriskās eļļas un citus auga ķīmiskos savienojumus. Tas nesatur alkoholu un konservantus.

No skarapalidz.blogspot.com