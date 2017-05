Jaunie literāti smelsies iedvesmu Ventspilī

Atslēgvārdi piejūras pilsētu literārā akadēmija | literāti | rakstnieki | dzejnieki

11. un 12. maijā Ventspils Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā pulcēsies topošie un jaunie literāti no Liepājas. Latvijas, kā arī ārzemju rakstniekus un dzejniekus Ventspilī uzklausīs un diskusijās aicinās Liepājas Universitātes Rakstniecības studenti un Piejūras pilsētu literārās akadēmijas dalībnieki.

"Došanās uz Ventspili kļuvusi par tradīciju, kas tiek piekopta jau ceturto gadu. Divās ļoti piepildītās dienās raktītgribētāji smelsies iedvesmu un uzzinās par aktuālāko dzejas, prozas un drāmas žanrā, radošās rakstīšanas procesā. Šī būs arī iespēja izjust Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas radošo vidi un satikt līdzīgi domājošos, radīt savu tekstu un apspriest citu tekstus," par literātu pasākumu stāsta Piejūras pilsētu literārās akadēmijas koordinatore Kurzemē Linda Zulmane.

11. maijā dzejniece un rakstniece Eva Mārtuža stāstīs, kādā veidā rakstītājs var veicināt latviskuma izpratni un kādiem vārdiem to apcerēt, bulgāru dzejnieks un mūziķis Ivans Dimitrovs runās par dažādām dzejas performancēm, bet tulkotāji Neva Mičeva un Stefans Rusinovs no Bulgārijas – par tulkojumiem. Ar dzejas teorijas jautājumiem iepazīstinās Liepājas Universitātes lektore, Piejūras literārās akadēmijas un Rakstnieku Savienības Liepājas nodaļas vadītāja Linda Zulmane, bet dzejnieks Andris Akmentiņš raisīs domas par radošo brīvību, kam var piedēvēt devīzi „Jo dziļāk mežā, jo biezāki teksti”. Tiks radīti visi priekšnoteikumi, lai aizdomātos par savu nākotnes grāmatu un sāktu to rakstīt.

Otrajā dienā, 12. maijā, tulkotāja Laura Ziemele dalīsies pārdomās par radošo procesu, rakstnieks Urbans Vovks no Slovēnijas – par literāro procesu, bet Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētniece Sigita Ignatjeva – par Raini–tulkotāju un Šekspīra darbu tulkojumiem Latvijā.

Pasākumu atbalsta projekts “Piejūras pilsētu literārā akadēmija”, kas pašlaik tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību, Liepājas Universitāti un Ventspils Starptautisko rakstnieku un tulkotāju māju. Projektu pārstāv nodibinājums “Via Cultura”.