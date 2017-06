Karostas ūdenstornī atklāts „Miglājs”

Atslēgvārdi liepu | izstāde | miglājs | jauno mediju māksla | māksla

14. jūnijā Karostas ūdenstornī tika atklāta Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas izstāde „Miglājs”.

Kā portālam pastāstīja Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece, atklāšanas pasākumā apmeklētāji varēja gan apskatīt tapušos darbus, gan satikt pašus māksliniekus, uzzinot par darbu tapšanas procesu. Izstādes laikā būs arī nakts ekskursija pa Karostas ūdenstorni, kā arī radošā darbnīca „Saklausīt datus” interesentiem bez priekšzināšanām un ģimenēm ar bērniem.

Ar šo izstādi jauno mediju mākslinieki grib bagātināt Liepājas kultūras ainu, apvienojot 20. gadsimta sākuma arhitektūru ar 21. gadsimta digitālā laikmeta tehnoloģijām.

Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane stāsta: „Šī Jauno mediju mākslinieku izstāde pievērš uzmanību nepamanāmiem jautājumiem, kaut kam, kas ikdienā slēpts – ķermenis, psihe, patērētāju kultūra. Labi ir izvēlēta izstādes vieta, un izstāde ir viendabīgi laba. Man patīk un es aicinu liepājniekus to apmeklēt, aizbraukt uz Karostu un just šo savienojumu – vide un jauno mediju māksla.”

Izstādē piedalās Grēte Grīviņa, Anna Priedola, Arina Mētra Mozžerikova, Milda Ziemane, Kintija Simute, Kārlis Volkovskis, Matīss Ločmelis, Rolands Vilcāns, Uldis Hasners un Ģirts Edvarts Stepiņš.

Apmeklētājiem izstāde „Miglājs” ir atvērta no 14. līdz 18. jūnijam, no pulksten 12.00 līdz 19.00. Radošā darbnīca „Saklausīt datus” notiks 18. jūnijā pulksten 12.00, bet nakts ekskursija izstādē – 16. jūnijā no pulksten 22.00 līdz 24.00.