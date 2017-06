Liepājas mākslas ikona

Atslēgvārdi benita bitāne | kultūra | izstāde | muzejs

Liepājas muzejā atklāta atzītās Liepājas mākslinieces, marīnistes Benitas Bitānes retrospektīva izstāde „Gleznas”. Gleznotājas darbi bagātīgi piepilda lielo izstāžu zāli. Ziedi, viņas mīļā noskaņu jūra, ainavas un citas gleznas no jaunības dienām līdz pat šī gada darbiem.

Benitas Bitānes personālizstāde ir liels un pat ekskluzīvs notikums Liepājas mākslas dzīvē, jo savas izstādes Liepājas muzejā māksliniece rīko vien reizi desmit gados – dzīves apaļās jubilejās. Sveikt mākslinieci viņas 80 gadu jubilejā, kas apritēja 3. februārī, un izstādes atklāšanā bija sanākusi pilna zāle gleznotājas daiļrades cienītāju.

„Tu esi izcilība,” Benitai Bitānei neviltoti sacīja mākslas zinātnieks, pedagogs Alberts Eglītis, kurš vienmēr bijis sajūsmā par viņas daiļradi.

„Viņas darbos labāk nekā jebkuram citam māksliniekam varu saskatīt viņas prieku, cerības, viņas sievišķību. Un vēl pāri visam galu galā viņas gleznas ir tādas, kas dzīvi dara gaišāku. Jūs zināt, kāda tagad ir dzīve, un vai jums neliekas, ka ir diezgan daudz tādu darbu, no kuriem staro gaisma un mīlestība? Tāda ir tikai viņai.”

„Audzēkņi viņu mīlēja. Bet pēkšņi Benita pieņēma ļoti vīrišķīgu izšķiršanos. Vīrieši to nemēdz izdarīt, bet viņa to izdarīja. Viņa nolēma sevi veltīt glezniecībai,” nozīmīgu mākslinieces dzīves pavērsienu, kad Benita Bitāne atstāja pedagoga darbu Liepājas mākslas skolā, atgādināja viņas kolēģis, mākslinieks Aldis Kļaviņš. „Es domāju, tas viņai ir atmaksājies pilnā mērā. Par to liecina šī pilnā zāle, viņai ir savs skatītāju loks, kas viņu ļoti mīl. Daudziem mājās ir viņas darbi. Trausla sieviete, bet, izrādās, ļoti stirpa savā garā. Viņa tver dabu kā mīloša sieviete un arī tā izpaužas.”

„Benitu varētu cildināt arī par to, ka viņa ir veidojusi Liepājas mākslas dzīvi un arī daudzu mākslinieku dzīves radošo ceļu,” mākslinieces nopelnus sabiedriskajā dzīvē piesauca mākslinieks Raimonds Gabaliņš.

Bet Liepājas Latviešu biedrības nama vadītāja Vita Hartmane gleznotāju Benitu Bitāni nosauca par Liepājas mākslas ikonu. Svinīgās uzrunas, sveicienus, pateicības un atgādinājumus par viņas darbiem un nopelniem sacīja arī aktieris Gunārs Kugrēns, Pēteris Taukulis, Irina Tīre, žurnāliste Indra Imbovica un citi.

Pēc tam tika dots vārds pašai māksliniecei Benitai Bitānei, un viņa uzsvēra savu piederību, Kurzemei, Liepājai, jūrai un muzejam. Zīmīgi, ka tieši tai pašā Liepājas muzeja lielajā zālē 1958. gadā, kad topošā māksliniece bija vien 21 gadu veca, notikusi viņas pirmā personālizstāde. „Paldies visiem tiem cilvēkiem un cēloņiem, kas mani uzvirzīja uz glezniecības ceļa,” pateicās māksliniece, jo glezniecība ir viņas dzīves neatņemama sastāvdaļa. „Liela, liela pateicība, protams, ir manai ģimenei – manam vīram, dēlam. Paldies visiem labiem, mīļiem cilvēkiem, kas mani ir atbalstījuši.”

Pēc svinīgajām uzrunām māksliniece no sveicējiem, kas stājās garā rindā, saņēma bagātīgu ziedu klēpi. Viesi atspirdzinājās neformālā gaisotnē un runāja par mākslu. Bet Benitas Bitānes personālizstāde „Gleznas” Liepājas muzejā būs apskatāma līdz pat 2. jūlijam.