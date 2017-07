"Liepājas Marīna" pulcē lielus un mazus māksliniekus

Pirmdien, 3.jūlijā, sākās un visu šo nedēļu turpināsies tradicionālais mākslas plenērs “Liepājas Marīna”, kurā piedalās gan vietējie, gan ārvalstu mākslinieki. Līdztekus notiek arī plenērs “Mazā Marīna.”

Starptautiskais gleznotāju un zīmētāju plenērs šogad notiek jau 22.reizi. Plenēra radītājs un ilggadējais rīkotājs mākslinieks Aivars Kleins atceras, ka divu desmitu gadu laikā plenēram bijuši dažādi tematiskie uzsvari. Pirmie trīs plenēri notika ar devīzi "Mosties, celies, strādā!", un bija veltīti Liepājas vēsturiskās pilsētvides apzināšanai. Pēc tam tematika paplašinājās ar nosaukumu "Pilsēta un jūra".

Pēdējos desmit gadus notiek plenēri, kur tiek atspoguļota "Liepājas Marīnas" tematika – mākslinieki atgriezušies pie Liepājai īpašā – jūras tematikas.

A.Kleins atzīst: "Šobrīd droši var teikt, ka Liepājas plenērs ir viens no ilglaicīgākiem un vērienīgākajiem plenēriem Latvijas mākslas vēsturē. Vienīgais tāda mēroga pasākums pilsētvidē. Tas, protams, ir pateicoties Liepājas pilsētas unikālajai situācijai, kura ir rosinoša plenēra žanra glezniecībai. Tā ir vēsturiskā apbūve, jūras tuvums un osta ar kuģu romantiku. Tas vienmēr ir iedvesmojis māksliniekus.”

Plenērā šogad piedalās vairāk nekā 35 gleznotāji un grafiķi ne tikai no Latvijas - Liepājas, Ventspils, Rīgas, Jūrmalas, Lielvārdes, Madonas, bet arī ārvalstu mākslinieki - no Ukrainas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Liepājniekiem un pilsētas viesiem iespēja sastapt māksliniekus radošā procesā pilsētvidē šogad gan ir ierobežota laika apstākļu dēļ, piekrīt A.Kleins. Sliktie laika apstākļi spiež māksliniekus vairāk strādāt studijā.

Tā šogad iekārtota nevis bijušajās tehnikuma telpās Pļavu ielā, bet gan pārcēlusies tuvāk ostai, klāsta plenēra rīkotājs: “Kāda ģimene mums atvēlēja telpas Kaktu ielā. Īsts Bermuda trīsstūris, jo tuvu gan osta, gan jūra. Tā ka ir gan plusi, gan mīnusi – cita vieta, bet ar saviem ieguvumiem. Turklāt pastāvēs taču tikai tas, kas pārmainīsies.”

Tāpat cita vieta ir mākslinieku izmitināšanai. Šogad plenēristi mīt Jūrniecības koledžas kopmītnēs. Un arī tur A.Kleins saskata savus plusus: “Pat interesantāk, jo šī vieta arī saistīta ar jūras tēmu. Turklāt no kopmītņu piektā stāva logiem redzama gan jūra, gan piemineklis. Domāju, ka kāds no māksliniekiem to būs arī iemūžinājis.”