Liepājas Metalurgu Tautas teātris iestudē izrādi bez vārdiem

Atslēgvārdi Metalurgu tautas teātris | teātris | izrāde

Pirmdien, 1. maijā, pulksten 14 Liepājas Leļļu teātrī notiks Metalurgu Tautas teātra izrādes “Karuselis” pirmizrāde, portālu informēja Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra projektu vadītāja Inese Sērdiene.

Dramaturga Ērika Vilsona iedvesmoti Liepājas Metalurgu Tautas teātra aktieri kopā ar režisori Leldi Kaupužu iestudējuši izrādi bez vārdiem – “Karuselis”. Režisore stāsta: “Mēs atteicāmies no teksta, lai varētu izspēlēt stāstu caur kustību, žestu, ritmu un mūziku. Izrādē apvienoti divi Ērika Vilsona stāsti “Dzimšanas diena” un “Slimnīca”. Viens stāsts – par kādas dzīves sākumu, otrs vēsta par to, ko cilvēks atceras pirms nāves. Abi stāsti veidoti traģikomiskā un groteskā veidā. Izrāde ir par galvenajiem pieturas punktiem cilvēka dzīvē. Aktieri paši veidoja izrādes materiālu, izmantojot savus personiskos novērojumus un pieredzi, tāpēc tā ir personiska katram no mums. Var teikt, katrai izrādes detaļai ir savs stāsts, sava īpaša nozīme, tāpēc mēs būsim ļoti gandarīti, ja šī izrāde uzrunās arī skatītāju.”

Dramaturgs Ēriks Vilsons atklāj, ka šis iestudējums ir eksperiments – veidot dramaturģiju bez vārdiem, uzveduma pamatā liekot darbību. Viņš stāsta: “Te vārdi nav svarīgi. Tāpat kā mūsu dzīvē. Ir situācijas, kad vārdi nespēlē nekādu lomu. Tie pat traucē. Es vēlos uzrunāt tā, lai valodas barjera neliktu šķēršļus. Lai skatuviskā darbība veidotu to smalko tīmekli, kuru mēs atļaujamies saukt par dramaturģiju. Ideju šim darbam esmu paņēmis no groteskas/klaunādes. Piedzimšana, laime, mīlestība un nāve, nodevība, vilšanās un vienaldzība, kas ir šīs klaunādes/groteskas pamatā, var iztikt bez liekiem vārdiem. Tieši šis žanrs ļauj skatuvisko nosacītību padarīt konkrētu. Un smieklīgu, skumju. Kā mūsu dzīve.”

Daļa no izrādes “Karuselis” skatītājiem tika prezentēta jau 2016. gada rudenī, kad Liepājas Metalurgu Tautas teātri aktieri devās uz Farēru salām, kur piedalījās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu amatierteātru NEATA starptautisko īslugu festivālā. Tolaik izveidotā 15 minūšu īsluga, kas jau guvusi lielu atzinību un starptautisku uzmanību, tapusi par izrādi nepilnas stundas garumā, un ir laiks to demonstrēt skatītājiem Liepājā.

Darbu pie izrādes veica režisore Lelde Kaupuža, partitūras autors, dramaturgs Ēriks Vilsons, māksliniece Ivonna Kalita un kustību konsultants Aigars Ambrēns. Lomās iejutās Metalurgu Tautas teātra aktieri – Inese Indriksone, Lāsma Novada, Ilze Cimermane, Ildze Matute, Nora Pakalnišķe, Iveta Ļesina, Ainars Krūms, Kaspars Plauks, Andis Lācis un Aigars Ambrēns.