LMMDV audzēkņi prezentēs kvalifikācijas darbus mākslas un dizaina jomā

Atslēgvārdi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | kvalifikācijas darbi | studenti

Trešdien, 14. jūnijā, koncertzāles "Lielais dzintars" 2. stāva telpās plkst. 11.00 sāksies Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas kvalifikācijas darbu prezentācijas un vērtēšanas pasākums.

Kā portāls uzzināja Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, šogad savus noslēguma darbus Mākslas un dizaina jomā prezentēs 41 audzēknis: Arhitektūrā, Interjera dizainā, Ādas izstrādājumu dizainā, Tekstilizstrādājumu dizaina, Apģērbu dizainā, Koka izstrādājumu dizainā, Keramikā, Mākslā, Reklāmas dizainā, Multimediju dizainā un Vizuālā tēla stilistu programmā.

Šī gada kvalifikācijas darbu tēma bija "Nospiedums" - laika nospiedums pagātnē, tagadnē, nākotnē - katra audzēkņa interpretācijā tapušie diplomdarbi.

Arhitektūras, Interjera dizaina programmas prezentēs izstrādātus projektus un 3D vizualizācijas sadarbības partnerim “Liepājs Centra sākumskolas” jaunbūves un esošās skolas pārplānošanai. Projekti un kvalifikācijas darbi tika izstrādāti, sadarbojoties ar Liepājas Izglītības pārvaldi, kas izmantos šos izstrādātos darbus kā pētījumu, plānojot skolu attīstību. Interjera dizaina projektos galvenais uzsvars bija interjera dizaina mākslinieciskā kvalitāte un esošo telpu funkcionālais plānojums. Savukārt arhitektūras programmas jauniešiem kvalifikācijas darbos jāprezentē arhitektūras dizaina kvalitāte, jāveic esošās vēsturiskās ēkas pārplānošana, balstoties uz izpēti, jāizprojektē piebūve, atbilstoši mūsdienu vides pieejamības prasībām un apkārtējās vides kontekstam.

Multimediju dizaina programmas jaunieši piedāvās un plkst. 11.00 Kamerzālē demonstrēs dokumentālas īsfilmas, spēlfilmas, web mājas lapas dizainus un animāciju īsfilmu “Pēc 1000 gadiem”. Savukārt reklāmas dizaina audzēkņi prezentēs izstrādātu grafiskā dizaina identitāti longborda dēļu un inventāra tirdzniecības zīmolam "RIPO", ilustrāciju sērijas, video filmas, mūzikas video un vides mākslas instalācija "Tāda ir kārtība".

Materiāldizaina programmu audzēkņi prezentēs savus kvalifikācijas darbus – ādas izstrādājumu dizainā - apavi ar unikālu kartona zoli, keramikā – vāzes, kuras ar skaņas vibrācijas palīdzību ieguvušas savu neatkārtojamo formu, koka un tekstilizstrādājumu dizainā – izstrādāti un piedāvāti inovatīvi dizaina risinājumi, kā, piemēram, funkcionāla palīgierīce "SOLIS PA SOLIM" bērniem ar kustību traucējumiem.

Kvalifikācijas darbu tapšanas procesā liels atbalsts ir kvalifikācijas darba vadītāji – pedagogi, kas nodod savas profesionālās zināšanas.

Trešdien, 14.jūnijā, plkst. 17.00 notiks modes skate, kurā apģērbu dizaina programmas audzēkņi prezentēs jaunās tērpu kolekcijas “Lielais dzintars” Kamerzālē.

Vairākas tērpu kolekcijas risinātas jaunajā sietspiedes tehnikā. Sietspiedes darbnīca tika izveidota ar nepieciešamo tehnisko bāzi 2016. gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Apģērbu dizainā skolu absolvēs arī divi puiši, kuri prezentēs savas izstrādātās tērpu kolekcijas. Modes skatē par vizuālo tēlu rūpēsies vizuālā tēla stilistu audzēkņi.

Kvalifikācijas darbus vērtēs eksāmena komisija no Rīgas, Mākslas akadēmijas un radošo industriju nozaru pārstāvji, kā asociētā profesore Aija Freimane, docente Santa Zariņa, Mārtiņš Ratniks, Jānis Blunavs mārketingu komunikāciju aģentūras "Esplanāde" direktors, arhitekte Andra Bula no arhitektūras biroja "Ozola&Bula", Inese Pētersone no Rīgas Dizaina mākslas vidusskolas un citi speciālisti.

Izstāde būs apskatāma līdz 4. jūlijam.

Savukārt 22. jūnijā plkst. 14.00 koncertzālē "Lielais dzintars" notiks pirmais PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas izlaidums.