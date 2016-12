Atslēgvārdi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | māksla | skate

"Melns gailis aplokā" – ar tādu virstēmu šogad tiek īstenoti darbi dažādās Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas mākslas struktūrvienības izglītības programmās. Audzēkņi tos ierasti rāda skatēs. Vakar pirmajā pusgadā paveikto mākslas skolā rādīja multimediju dizaina un reklāmas dizaina programmu audzēkņi.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas direktora vietniece izglītības darbā Ieva Leismane stāsta, ka virstēmu "Melns gailis aplokā" inspirējusi mūzikas un mākslas skolas apvienošanās. Tēma "Melns gailis aplokā" radusies, rotaļājoties ar divu vēsturisku personību – mūzikas skolas patrona Emiļa Melngaiļa un mākslas skolas dibinātāja Hermaņa Aplociņa – uzvārdiem. "Tēma pašiem jauniešiem ir ļoti abstrakta, viņi to nesavelk kopā ne ar Melngaiļskolu, ne Aplociņu. Bet tas varbūt ir ļoti labi, jo lielākā daļa to meklēja asociatīvi. Varbūt tieši tas bija interesanti, ka tēma nav tik ļoti piesaistīta skolai, kā liekas skolotājiem. Tā ir vairāk abstrakta," par to, kā audzēkņi interpretējuši tēmu, stāsta reklāmas dizaina un multimediju dizaina izglītības programmu metodiķe Zane Bluķe.

Vakar mākslas skolā norisinājās pasākums "Melns gailis aplokā", kura laikā pirmajā mācību pusgadā paveikto citiem audzēkņiem, vecākiem, pedagogiem un pārējiem interesentiem rādīja multimediju dizaina un mākslas dizaina programmu audzēkņi. "Šis ir ceturtais gads, kad multimediju dizains un reklāmas dizains veido šādas publiskās skates, kas ir vairāk Ziemassvētkos, bet uz gada beigām pārējās nodaļas taisa jaudīgākas skates," skaidro metodiķe. "Šī ir mazliet publiskāka nekā citām izglītības programmām. Es ceru, ka ar laiku šī ideja ies uz priekšu un citas programmas piesliesies tai, jo tiešām ļoti daudz sastrādāts, un ir žēl, ka brīžiem darbi paliek tikai skolas sienās." Pa skolas gaiteņiem un telpām bija izvietotas telpiskas kompozīcijas un grafiskā dizaina darbi, bet labākos video un animācijas darbus rādīja vakara pasākumā zālē, kur varēja noskatīties arī modes skati un muzicēja mūzikas skolas audzēkņi.

Pagājušajā nedēļā notika mākslas audzēkņu zīmēšanas un gleznošanas skates. Izglītības metodiķe Sanda Liepa-Vjakse stāsta, ka trešā un ceturtā kursa darbu vērtēšanā pieaicināta arī Latvijas Mākslas akadēmijas docente Kristīne Rubene. Bet vakar visi audzēkņi saņēma liecības. "Vērtējumi ir salikti, šodien jaunieši saņēma arī liecības. Es domāju, ka lielākajai daļai būs ļoti priecīgi Ziemassvētki," smaidot teica Z. Bluķe.

Gan S. Liepa-Vjakse, gan Z. Bluķe slavēja pirmā kursa audzēkņus. "Pirmais kurss šogad mums nodaļā ir ļoti, ļoti foršs. Man liekas, vispār skolā ir tāds jaudīgs pirmais kurss. Es ceru, ka viņi saglabās radītprieku arī uz pārējiem gadiem," atzina multimediju un reklāmas dizaina programmu vadītāja. "Izcils pirmais kurss, un ļoti ceram, ka tā būs arī līdz ceturtajam kursam un visi arī beigs. Arī zīmēšanā un gleznošanā audzēkņi ir ļoti labi, spēcīgi," uzsvēra izglītības metodiķe.