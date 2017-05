Muzeju naktī satiekas cilvēki un laiks

Atslēgvārdi muzeju nakts | kultūra | pasākums ģimenei

Sestdienas, 20. maija, vakarā ikviens liepājnieks un pilsētas viesis varēja apmeklēt kādu no teju 30 dažādiem "Muzeju nakts" objektiem. Šogad pasākuma tēma ir "Laiks", pieminot "mūžīgi jauno" dzejnieku Eduardu Veidenbaumu, kam šogad apritētu 150 gadu.

Ja sākotnēji šajā akcijā Liepājā iesaistījās tikai muzeji, tad šobrīd tā ir izaugusi par pilsētas mēroga pasākumu. Durvis ver dažādas institūcijas, biedrības, koncertzāles, aicinot cilvēkus pie sevis neierastā laikā, lai aizrautu un pārsteigtu ar ko neparastu.

Starptautiskajā akcijā "Muzeju nakts" Liepājā ar atraktīvu programmu piedalījās 27 dalībnieki, kas aicināja sadzirdēt, izdejot un izjust "Muzeju nakts" burvību gan pilsētas centrā, gan tālākos punktos.

Pie Liepājas Universitātes pulcējās daudz ļaužu, lai baudītu koncertu, ko sniedza deju kolektīvi “Banga”, “Bandzeniekie” un “Spārni”. Īpašu koncertu “Dzintara zemē, dzintara ļaudis” sniedza viesi - Jauniešu deju kolektīvs “Sadancis”. Pēc tam dzejā un mūzikā tika pieminēts Eduards Veidenbaums dzejas lasījumā "Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats". Portāls pie universitātes satika Eviju Siliņu ar meitām Elēnu, Terēzi un Sarmu, kam "Muzeju nakts" apmeklēšana jau kļuvusi par tradīciju. Arī meitas tiek ņemtas līdzi jau kopš dzimšanas. Siliņu ģimene savu vakaru izvēlējās sākt ar koncerta apmeklēšanu, jo vēlāk bija ieplānots doties uz Jāņa Čakstes Liepājas pilsēts 10. vidusskolu, lai klausītos, kā Evijas vīrs lasa Liepu Tēva teikas.

Tirdzniecības namā “Kurzeme” sev interesējošus objektus varēja atrast ikviens. Mamma Liene ar meitu Amēliju devās aplūkot filmu studijas “Avārijas brigāde” izveidoto objektu, kamēr tētis bija devies stāvu augstāk, lai baudītu virtuālo realitāti. Amēlijai paticis skatīties dažādas “Avārijas brigāde” filmiņas, kā arī uzzināt par to tapšanu, tai pat laikā veidojot savus iedomātos varoņu no plastilīna.

Liepājas muzejā jau kopš "Muzeju nakts" sākuma pulcējās liels skaits apmeklētāju. Muzeja zāļu uzraudze Lienīte cilvēku interesi vērtē pozitīvi, jo apmeklējums ir ļoti labs. Cilvēki priecājas par iespēju bez maksas apmeklēt Liepājas muzeju. Gara rinda bija sastājusies arī pie kaligrāfa, kur ikviens varēja saņemt ar tinti rakstītu savu vārdu. Lienīte uzskata, ka

"Muzeju naktīm" paredzams ilgs mūžs, jo objektus apmeklē ne vien pieaugušie, bet arī bērni un jaunieši.

Taču muzeja dārzā, mūzikai skanot, uz Liepāju bija atceļojusi “Staro Rīga 2016” mākslas instalācijas objekts “Vēstījums no Liepājas”. SIA “Uno Mossa” pārstāve Signe Ābelīte atklāja, ka šis ir mākslinieces Agneses Melbārdes idejas īstenojums. Jautāta, kādēļ rīdzinieki savu objektu rada ar vēstījumu no Liepājas, viņa sacīja, ka A. Melbārdei kādreiz bijusi saistība ar Liepāju, tādēļ “ar šo objektu vēlējāmies rīdziniekiem dot daļu Liepājas un aicināt apmeklēt šo pilsētu, jo tā mums visiem ir sirdij tuva”. Signe stāsta: “Šī ir pirmā reize, kad mākslas instalācija apskatāma ārpus Rīgas, tādēļ liepājnieki var justies īpaši.” Signe priecājas par apmeklētāju pozitīvismu, jo instalācijā paslēpta no rokām veidota sirds, ko ikviens ieraugot, pasmaida.

Liela rosība ilgi bija manāma arī Pētertirgū, kur varēja doties ekskursijā pa tirgus pagrabiem un uzzināt dažādus vēstures faktus, piemēram, kā radies Pētertirgus nosaukums, kāds tas bijis iepriekš un kā senāk tirgus teritorijā tikuši sodīti cilvēki.

Lai tiktu tirgus paviljona pagrabā, sastājusies gara rinda.

Aleksandra atzīst, ka ir vērts gaidīt, lai redzētu to, ko citās dienās redzēt nav iespējams. Visa tirgus teritorija bija piepildījusies ar pankūku smaržu, kas turpat arī tika gatavotas, lai cienātu "Muzeju nakts" apmeklētājus. Galvenā pankūku meistare smej: “Jācep, jācep, jo ēdāju ir ļoti daudz!” un atzīst, ka šādā veidā "Muzeju naktī" piedalās pirmoreiz.

Daži "Muzeju nakts" apmeklētāji iegriezās Koncertsētā, jo dzirdēja tur skanošo mūziku. Pop/rok skolas pagalmā "Muzeju nakts" ieskan pirmoreiz. Skolas pārstāvis Gints Purgailis pastāstīja, ka iepriekš ir piedalījušies "Muzeju naktīs" ciemojoties pie citiem, taču šogad izlēmuši piedalīties paši, ļaujot arī skolas audzēkņiem rādīt savu labāko sniegumu. Viņš novērojis, ka interese cilvēkiem ir ļoti liela un kaut arī tehnisku iemeslu dēļ bija nācies mazliet pasākumu pārtraukt, apmeklētāji pēc tam atkal atgriezās. Gints pats vēl nolēmis apmeklēt arī citus pilsētas objektus, jo uzskata, ka šā gada piedāvājums ir ļoti raibs un interesants.

Muzeju nakts ir tradicionāls Eiropas mēroga pasākums maijā, kad vienu nakti durvis ver lielākā daļa valsts muzeju, rīkojot īpašus pasākumus un aicinot apmeklēt muzejus bez maksas.

Latvija Muzeju nakts akcijā ir iesaistījusies kopš 2005. gada.

Akcija "Muzeju nakts" visā Latvijā, arī Liepājā, izvērtusies par stabilu tradīciju. To pierādīja arī nupat aizvadītā nakts. "Muzeju nakts", ja vien ir nepieviļ laika apstākļi, ir vienmēr gaidīts un labi apmeklēts pasākums. Tas uz muzeju atved cilvēkus, kas tā durvis nav vēruši 10, 20 un pat 30 gadus. Viņi no jauna atklāj šo vietu un kļūst par muzeja apmeklētājiem.