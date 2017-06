Nodarbinātākais aktieris – Gatis Maliks, spēlētākā izrāde – „Cilvēks, kas vairās no lifta”

Atslēgvārdi liepājas teātris | izrādes | aktieri

Kā katru gadu, tuvojoties sezonas noslēgumam, Liepājas teātra darbinieki tikās kopsapulcē, kurā analizēja aizvadītās – 110. jubilejas sezonas – rezultātus. Noskaidroja spēlētākās izrādes, nodarbinātākos aktierus utt.

Kā portālam pavēstīja Liepājas teātra literārā padomniece Zanda Borga, ieskaitot viesizrādes, nospēlētas 211 izrādes, teātris viesojies vairākās Latvijas pilsētās – Rīgā, Valmierā, Rēzeknē, Madonā, Cēsīs, Jēkabpilī un citās pilsētās. Sezonas pēdējās dienās teātris ar izrādi “Stavangera” (Pulp People) piedalījās arī starptautiskajā teātra festivālā “TheATRIUM” Klaipēdā.

Šosezon visbiežāk spēlēta Gaļinas Poliščukas veidotā Herberta Laukšteina monoizrāde “Cilvēks, kas vairās no lifta” – kopumā 17 reizes. Jāatzīmē, ka līdzās šai izrādei šosezon izveidots jau otrais iestudējums, kas tiek spēlēts koncertzālē “Lielais dzintars” – februārī pirmizrādi piedzīvoja Klāva Elsberga dzejas iestudējums “Par mīlestību” Leona Leščinska režijā. Otro vietu ieņem režisora Ģirta Šoļa veidotā izrāde bērniem “Dželsomīno Melu zemē” (13 reizes), savukārt trešo un ceturto vietu ar 12 izrādēm dala Dž.Dž.Džilindžera iestudētā komēdija “Divi kaili vīrieši” un Alekseja Girbas traģikomēdija “Vecās dāmas vizīte”.

110. sezonas nodarbinātākais aktieris ir Gatis Maliks, kurš nospēlējis 121 izrādi un piedalījies 4 sezonas jauniestudējumos. Viņam seko Everita Pjata (115 izrādes un 4 jauniestudējumi), Anete Berķe (106 izrādes un 4 jauniestudējumi), kā arī Kaspars Kārkliņš un Sandis Pēcis ar 102 izrādēm.

Pašlaik Liepājas teātra repertuārā ir 25 iestudējumi – vecākais no tiem tiek spēlēts jau kopš 2007. gada – tā ir izrāde bērniem „Sniegbaltītes skola”, kuru turpinās rādīt arī nākamajā sezonā.

Šajā sezonā pēdējo reizi tika nospēlētas vairākas izrādes – “Sasodītais sarkanais mēness”, “Klibais no Inišmānas” un “Bezgalīgo stāstu stāsts”. Arī nākamajā sezonā teātris atvadīsies no vairākām izrādēm – viena no tām – “Boeing, Boeing” jau izsludināta 31. oktobrī.

Liepājas teātris savu 111. sezonu atklās 9. septembrī ar franču dramaturģes Jasmīnas Rezā lugu “Bella figura” (Attiecību diskrētais šarms), kuru iestudēs režisors Dž.Dž.Džilindžers, lomas atvēlot aktieriem Edgaram Pujātam, Agnesei Jēkabsonei, Kasparam Godam, Inesei Kučinskai un Andai Albužei.