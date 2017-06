Potenciālie aktieri izmēģina spēkus

Santa Krepse no Kuldīgas vēlas nonākt uz skatuves. No tās viņa nebaidās. Un arī pārbaudījumiem konsultācijā ir gatava.

Liepājas Universitāte sestdien, 17. jūnijā, rīkoja Atvērto durvju dienu. Tās laikā notika arī konsultācijas par uzņemšanu izglītības programmā "Aktiermāksla". Uz tām bija ieradušies jaunieši no Liepājas, Kuldīgas, Ventspils, Jūrmalas un Rīgas.

Programmas "Aktiermāksla" potenciālie studenti vispirms iepazina Liepājas Universitāti, bet pēc tam devās uz Liepājas teātri, kur notika konsultācijas. Bariņos pa pieciem potenciālie Liepājas studenti devās uz teātra mēģinājumu telpu, kur viņus gaidīja nākamie aktiermeistarības pedagogi Herberts Laukšteins, Leons Leščinskis, Dmitrijs Petrenko, vokālā pedagoģe Ieva Dreimane un Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane. Lai iegūtu priekšstatu par atbilstību profesijai, jauniešiem jau uz konsultāciju bija jāsagatavo monologs prozā, dzejolis un dziesma latviešu valodā.

Uz konsultāciju bija ieradušies jauniešu 20. Kamēr pirmais piecnieks bija devies uz tikšanos ar pedagogiem, savu kārtu gaidīja Santa Krebse no Kuldīgas, kur šogad pabeigusi vidusskolu. Atbraukusi ar domu sevi parādīt. Konsultācijai meitene sagatavojusi Imanta Ziedoņa epifāniju, Māras Zālītes dzejoli un latviešu tautasdziesmu. Santa mīl teātri jau kopš bērnības, piedalījusies skolas teātrī un dažkārt piepalīdz amatierteātrī. "Ļoti labi jūtos uz skatuves," viņa saka un atzīst, ka vēlas mēģināt spēkus arī Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA), kur šovasar uzņem aktierkursu Valmieras Drāmas teātrim.

Pēc stundas no teātra mēģinājumu zāles iznāk pirmais piecnieks. "Tas bija lielākais murgs manā dzīvē," kāds no jauniešiem saka pa telefonu. "Man gribas vēl!" skan cita emocijas. Vairāki nav gaidījuši, ka viņiem pēkšņi liks darīt kaut ko negaidītu. Un no konsultācijām iznākušie dod padomus pārējiem – nesakiet, ko jūs nemākat, tad jums to noteikti liks darīt. Bet viens no jauniešiem uzsver: "Tu vari darīt, ko gribi, viņi tāpat redz tev cauri." Un visi atzīst, ka saprot – tas ir tikai sākums un neordinārām situācijām cauri būs jāiet visu studiju laiku.

