Top Daugavpils cietokšņa rēgs

Atslēgvārdi māksla | egons peršēvics | ivonna kalita | Kaspars Čekotins | skulptūra

Kādā Liepājas pagalmā dienu no dienas arvien skaidrākas aprises iegūst lielizmēra skulptūra. Trīs mākslinieki Egons Peršēvics, Ivonna Kalita un Kaspars Čekotins kopā veido rēgu zirga tēlu, kas maija beigās ceļos uz Daugavpils Marka Rotko mākslas centru kā tā II Starptautiskā tēlniecības simpozija uzvarētājdarbs.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs jau otro reizi rīko starptautisku tēlniecības simpoziju un bija izsludinājis tēlnieku konkursu, šogad aicinot radīt laikmetīgu lielformāta zirga tēlniecības objektu Daugavpilī. Konkursā, kurā bijuši iesniegti 35 tēlniecības ideju pieteikumi, piedalījās arī tēlnieks Egons Peršēvics un māksliniece Ivonna Kalita. Un viņu ideju starptautiska žūrija atzina par labāko. Tas ir viens no augstākajiem mākslinieku sasniegumiem konkursos.

Egons un Ivonna, ko tēlnieks uzaicināja sadarboties kā lietpratēju par zirgiem, konkursā piedāvāja ideju un vīziju par Daugavpils cietokšņa kara zirga rēgu. Viņuprāt, katrai nozīmīgai vietai, celtnei ir savs spoks vai rēgs. Daugavpils cietoksnim tas būtu kara zirgs, jo cietoksnis, kura teritorijā atrodas Marka Rotko mākslas centrs, savulaik bijis ar militāru nozīmi.

"Tādējādi kara zirga rēgs patiesi atspoguļo Daugavpils cietokšņa dvēseli, ja militārai struktūrai tāda ir," teikts mākslinieku idejas aprakstā. Skulptūras maketā zirgs redzams, klāts ar apsējiem. "Pirmais, ko es iztēlojos, domājot par vairumu lielo militāro konfliktu pagātnē, īpaši par Pirmo pasaules karu, ir karavīru fotogrāfijas, kurās tos klāj apsēji," šo ideju pamato Egons Peršēvics. Iecerēts, ka viscaur apsējiem klātais zirgs kā jau spoks naktī izstaros gaismu.

Kara zirga rēga skulptūra iecerēta lielāka par īstu zirgu, gandrīz četru metru augstumā. "Zirgs būs ārā, tāpēc jātaisa lielāks par reālo, savādāk izskatīsies kā ponijs," izmēru pamato tēlnieks. "Dabīgi zirga augums ir līdz divi metri skaustā, šim kopējais augstums ar visām ausīm ir zem četriem metriem." Darbs sākts marta beigās, tūlīt pēc tam, kad uzzinājuši, ka ir uzvarējuši. Abi mākslinieki piesaistījuši trešo projekta dalībnieku – Kasparu Čekotinu, kuram ideja ļoti patikusi. "Kad vinnējām, sapratām, ka tas ir jātaisa ātri," stāsta Egons Peršēvics. "Es nekad neesmu taisījis kaut ko tik lielu tik ātrā tempā. Mēs no tā visa nobijāmies un piesaistījām arī Kasparu. Tāpēc esam trīs" Viņš pasmaida.

Lai gan pēc konkursa iecerēm skulptūra jāveido pašā Daugavpilī mēnesi garā simpozija laikā, tomēr spoku zirga skulptūra top Liepājā. "Kad sākām runāt par apjomiem un to, kas nepieciešams, lai tādu uzbūvētu, simpozija rīkotāji ierosināja – kā būtu, ja uzbūvētu Liepājā un pēc tam aizvestu." Tā nu mākslinieku trio strādā Egona darbnīcā, pareizāk, tās pagalmā, jo skulptūra ir augstāka par darbnīcas griestiem. Viņi nodrošinājušies arī pret sliktiem laikapstākļiem, uzslejot virs topošās skulptūras nojumīti, pār kuru lietus gadījumā pārklāt plēvi. Jo, lai iekļautos termiņos, darbs jādara bez apstājas. Visi trīs smejas, ka viņiem ir pašiem savs simpozijs.

Maija beigās skulptūru transportēs uz Daugavpili. Un mākslinieki piedalīsies zirga tēla uzstādīšanā. Jūnijā kara zirga rēga skulptūra tiks atklāta.