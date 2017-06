Baltijas mūzika, māksla un kino

Festivālā "Via Baltica" šovasar koncertēs leģendārā vīru vokālā grupa "Hortus Musicus" no Igaunijas.

Augustā, kad pieminam Baltijas valstu brīvībai svarīgo vēsturisko akciju "Baltijas ceļš", norisinās festivāls "Via Baltica" – ar koncertiem, mākslas un vēstures izstādēm un nu arī kinofilmām. Šogad festivāls notiks no 3. līdz 26. augustam gan Liepājā, gan Kuldīgā un Rudbāržos.

Trīs pērnā gada filmas

"Baltijas ceļam" veltīto festivālu "Via Baltica" 3. augustā atklās ar Baltijas valstu mākslinieku izstādi. Pirms diviem gadiem izstādē bija apskatāmi jaunās paaudzes mākslinieku darbi, kuros tie reflektējuši par Baltijas ceļa" un šī vēstures laikposma tēmu. Šogad festivāla mākslas izstādē būs apskatāmi jau pieredzējušu un atzītu Baltijas mākslinieku darbi. "Mēs sadarbojamies ar visu trīs valstu mākslinieku savienībām," pastāsta festivāla rīkotāja Dace Bluķe. Izstādes tematika – "Baltijas ceļš". Igauņus pārstāvēs tikai viens mākslinieks, no Lietuvas uz Liepāju atceļos daļa tās izstādes, kas tika sarīkota Lietuvā uz "Baltijas ceļa" 25 gadu jubileju. Bet Latvijas mākslinieku darbi tiek atlasīti speciāli izstādei Liepājā. Izstāde tiks atklāta pavisam jaunā izstāžu telpā – galerijā "Romas dārzs", kas drīz uzsāks savu ceļu pie publikas. Festivāla "Via Baltica" rīkotā izstāde būs otrā jaunajās telpās.

Tradicionāli festivālā apskatāma arī vēsturiskā izstāde. Šogad iecerēts parādīt Latvijas Okupācijas muzeja izstrādātu izstādi "Latvija 1939–1991: no okupācijas līdz brīvībai", kurā apskatāmi dokumenti, fotogrāfijas, teksti, kas atspoguļo Latvijas valsts un tautas likteņgaitas.

Pērn "Via Baltica" rīkotāji pārliecinājās, ka apmeklētāju lielu interesi raisa festivāla programmā iekļautais kinoseanss "Uz spēles Latvija!". Šogad kino daļa festivālā paplašināta un interesenti varēs noskatīties trīs filmas, kas tapušas pērn. "Senekas diena" ir lietuviešu mākslas filma, kas vēsta par 1989. gadu, kad notika "Baltijas ceļš". "Tā ir par jauniem cilvēkiem Viļņā, kuri dzīvo ar moto: dzīvo katru dienu tā, it kā tā būtu pēdējā," pastāsta Dace Bluķe. Filma par to, kā dzīvoja jauni cilvēki astoņdesmito gadu beigās. Otra ir filma "Savējie sapratīs". Tā stāsta par rokmūziku padomju gados, par to, kā režīms mēģina apkarot šo "nevēlamo" žanru, bet kā tās vēstījums zemtekstos uzrunā lielu daļu sabiedrības. "Liepājai tā varētu būt ļoti piemērota filma," norāda festivāla rīkotāja. Un trešais kinodarbs ir režisora Jāņa Putniņa filma "Degošais" par Iļju Ripsu. 20 gadu vecumā toreizējais Latvijas Universitātes students, protestējot pret padomju okupāciju Čehoslovākijā, pie Brīvības pieminekļa sevi aizdedzināja. Šodien viņš dzīvo Izraēlā un ir slavens, taču arī neviennozīmīgi vērtēts matemātikas profesors, kurš mēģina atšifrēt Svētajos Rakstos apslēptus vēstījumus. "Filma ir gan par pretošanos padomju režīmam, gan par to, ko viņš dara šodien," Dace Bluķe paskaidro. Kinoseansi notiks 23. un 24. augustā.

Gan iedvesmojoši, gan meditatīvi

"Baltijas ceļa" atcerei veltītā festivāla centrālā ass ir kamermūzika. Un šogad tajā no 18. līdz 26. augustam norisināsies septiņi koncerti, no kuriem četri izskanēs Liepājā. Atklāšanas koncerts 18. augustā gaidāms Romas dārzā, kur etnodžeza programmu izpildīs daudzsološā, enerģiskā māksliniece Elza Rozentāle. Viņa uzstāsies ar pavadošo grupu "Bur mani", kas iepriekšējos festivālos muzicējusi kopā arī ar Daumantu Kalniņu. Dace Bluķe uzsver, ka koncerts atklāšanai būs ļoti piemērots – emocionāls, skaists un iedvesmojošs.

19. augustā festivāls viesosies Kuldīgā, kur gaidāmi divi koncerti. Viens no tiem ir latviešu un lietuviešu sadarbības projekts, kurā tiks pirmatskaņoti festivāla "Via Baltica" rīkotāju pasūtināti jaundarbi. Koncertu sniegs Lietuvā ieprecējusies latviešu operdziedātāja Gunta Gelgote kopā ar vīru Ģediminu Gelgotu, kurš nāk no Lietuvā ļoti pazīstamas mūziķu dzimtas. Skaņdarbus šim notikumam sakomponējuši liepājniece Laura Gustovska, Viļņā dzīvojošais latviešu skaņradis Mārtiņš Viļums un lietuviešu komponiste Onute Narbutaite. Šis pirmatskaņojumiem bagātais koncerts izskanēs arī Liepājā un Rudbāržu muižas Varoņu zālē, kur festivāls viesosies pirmoreiz. Taču otrs Kuldīgas koncerts, kurā viesosies trio "Piano Voice Beat", skanēs tikai tur. Apvienību "Piano Voice Beat" veido mūziķi Gļebs Beļajevs, Pavels Račiks un dziedātāja Madara Ivane, kura dzīvo Liepājā. Grupas muzikālajā stilā uzsvars likts tieši uz folkmūziku. Viņi veido oriģinālkompozīcijas ar tautasdziesmu vārdiem, tādējādi tautas mūzika skan mūsdienīgi. Apdarēm tiek izmantotas gan klasiskas, gan mūsdienīgas tehnikas, lai izvairītos no stereotipiem un saglabātu līdzsvaru starp laikmetiem un auditoriju.

Savukārt 23. augustā, "Baltijas ceļa" atceres dienā, Liepājā koncertēs igauņu leģendārā vīru vokālā grupa "Hortus Musicus" un Andress Mustonens, ko Liepājā esam iepazinuši kā orķestra diriģentu un vijolnieku. Viņš ir vīru vokālās grupas "Hortus Musicus" dibinātājs, un tai ir vairāk nekā četrdesmit gadu gara vēsture. Laika gaitā ansambļa sastāvs mainījies, bet Anderss Mustonens joprojām ir tā vadītājs. Vīru vokālā grupa specializējas senajā mūzikā un izpilda gregoriskos dziedājumus, viduslaiku liturģiskās himnas, renesanses mūziku. Mūziķi apguvuši arī indiešu rāgu, arābu mugāmu un izraēļu tempļa dziedājumus. Taču "Hortus Musicus" savā repertuārā iekļauj arī mūsdienu komponistu skaņdarbus, piemēram, ansamblim speciāli komponējis pazīstamais Arvo Perts. Koncerts viesnīcas "Promenade Hotel" Hika zālē solās būt īpašs festivāla notikums.

Bet "Via Baltica" izskaņa jau ierasti gaidāma augusta pēdējā sestdienā, šogad – 26. augustā, kad notiks Senās uguns nakts un Liepājas pludmalē koncertēs mūziķis Raimonds Tiguls ar meditatīvo instrumentu hangu. "Tas būs, kā ierasts, pulksten deviņos vakarā jūras krastā ar ugunskuru. Un Raimonds Tiguls vakarīgai noskaņai ir ļoti atbilstošs," raksturo Dace Bluķe.