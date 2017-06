Atslēgvārdi kultūras pārvalde | brīvdabas koncerts | jāņa čakstes laukums | koris | maska

Gatavojoties Latvijas simtgadei, Liepājas Kultūras pārvalde jau trešo gadu pēc kārtas piedāvā vasaras mēnešos apmeklēt bezmaksas muzikālus brīvdabas koncertus, kas norisināsies Jāņa Čakstes laukumā. Koncertu programmu 16. jūnijā pulksten 20 atklās jauktais koris "Maska".

Diriģenta Jāņa Ozola dibinātais jauktais koris "Maska" ir viens no visaugstāk novērtētajiem koriem gan Latvijā, gan arī pasaulē. Tas guvis sasniegumus valsts un pasaules mēroga konkursos, kas vecinājis kora izaugsmi un profesionalitāti.

Kora repertuārā iekļauta gan latviešu un ārzemju kormūzikas klasikas skaņdarbi, gan arī tādi mūsdienīgi mūzikas žanri kā popmūzika, folkmūzika un etnomūzikas skaņdarbi. Repertuārā apvienotie žanri parāda kora stilu, šarmu, muzikalitāti un uzdrīkstēšanos būt atšķirīgam.

Jauktais koris "Maska" ir izdevis divus mūzikas albumus – "Ziema", kurā apkopoti Lauras Jēkabsones īpaši korim "Maska" radītie skaņdarbi, un "7 Stories of the Gospel of Thomas", kas tapis sadarbībā ar perkusionistu un komponistu Rihardu Zaļupi un instrumentālo grupu "XYLEM TRIO".

Čakstes laukuma kultūras programma turpināsies 21. jūlijā ar instrumentālās mūzikas grupas "Melo-M" koncertu, savukārt 18. augustā apmeklētāji aicināti baudīt folktronikas grupas "Zari" uzstāšanos.