Gleznot nozīmē dzīvot

Atslēgvārdi benita bitāne | māksla | izstāde

"Kā māksliniece esmu veidojusies visu mūžu," atzīst gleznotāja Benita Bitāne. Darbīga romantiķe, dabas mīlētāja, jūras sirdsdraudzene, atzīta un novērtēta māksliniece. Viņa vienmēr tiekusies izkopt ne tikai savu rokrakstu, bet arī personību un mākslā vēlējusies pateikt vairāk par acīmredzamo. Benita Bitāne savu jūtīgo un niansēto pasaules izjūtu atkal atklās personālizstādē "Gleznas" Liepājas muzejā.

"Te es jūtu neatkarību"

Reizi desmit gados, kad gadu rits sasniedz apaļu skaitli, māksliniece Benita Bitāne Liepājas muzejā rīko vērienīgas personālizstādes. Un gaidāmajā izstādē būs apskatāma plaša viņas radošā mūža retrospekcija – figurālas kompozīcijas, ainavas, ziedi, portreti, viņas mīļā jūra, jaunības dienās iespētais, biezos krāsu triepienos klātais, par ikoniskām kļuvušās gleznas un cikli, protams, arī pavisam jauni darbi.

Benita Bitāne mūs sagaida vietā, kur var būt viņa pati un pilnībā nodoties mākslai, – savā darbnīcā daudzdzīvokļu mājas sestajā stāvā. Uz turieni no mājām Toma ielā viņa dodas, kad vien ir spēks un veselība ļauj, jo gleznot māksliniecei nozīmē dzīvot. "Ienākot pa durvīm, es jūtu pilnīgi citu gaisu, un momentā arī radošums pamostas. Te es jūtu neatkarību. Te man ne par ko citu nav jādomā, kā tikai par to, ko es darīšu. Te ir vieta, kur var neatkarīgi domāt un gleznot," viņa saka par savu darbnīcu, aiz kuras durvīm atstāt sadzīviskas rūpes un atdoties mākslai. Šajā darbnīcā viņa radoši strādā jau no 1980. gada. Darbnīca piesūkusies mākslinieces personības, un ienācēju pārņem neikdienišķas izjūtas. Visapkārt gleznas – pie sienām piekārtas, atstutētas, augšstāvā cita pie citas sarindotas. Un tas nebūt nav viss, ko māksliniece līdz šim iespējusi. Daudz gleznu nonākušas privātkolekcijās, aizceļojušas uz ārzemēm, glabājas fondos.

Vietā, kur māksliniece stāv pie molberta, grīda krāsu lāsumaina. Katrs nokritušais krāsas piliens ir liecinājums nepagurstošam darbam, arī te uzkrājusies mākslinieces radošā dzīve. Plauktos un uz dīvāna, šķiet, bezgalīgi skiču krājumi. Māksliniece kādam no tiem uzmet skatu un tūlīt atminas vietu, situāciju un ko šajā metā vēlējusies pateikt. Viņa pasmaida, ka ārā dabā pat vairs nav jāiet, ierosmju gleznām tepat ir gana.

"Tikai viens ceļš – uz mākslas skolu"

Šodien Benita Bitāne ir personība ar vārdu mākslas pasaulē. Taču pēc tā apzināti nekad nav tiekusies, tikai sekojusi savai iekšējai balsij, kas vienmēr aicinājusi būt mākslā. "Nekad nevienu citu profesiju es neesmu vēlējusies," viņa saka un uzsver: neba nu bērnībā domājusi, ka būs gleznotāja, vienkārši paticis zīmēt. Talantīga bijusi viņas astoņus gadus vecākā māsa, kura apstākļu dēļ nevarēja īstenot sevi mākslā, taču mājās daudz zīmēja, un arī mazā Benita taisīja pakaļ māsai. Un Kapsēdes pamatskolā viņai zīmēšana padevās. "Kad beidzām pamatskolu, direktors teica, ka Benitai Lūsēnai ir tikai viens ceļš – uz mākslas skolu," atceras māksliniece. Mamma neiebildusi, un pusaudze Benita nonāca Liepājā. "Mākslas skolā sāka veidoties apziņa, ka es varu," Benita Bitāne atceras.

Lai gan ģimenes sadzīves apstākļi viņai neļāva uzreiz turpināt studijas Mākslas akadēmijā Rīgā, Benita Bitāne turpināja gleznot, sāka piedalīties izstādēs, iekšējais dzinulis turpināja strādāt. Viņa gan par sevi pasmaida – pēc studijām akadēmijā šķitis, ka viņa kā māksliniece jau gandrīz gatava. "Neviens nav gatavs. Taisnību sakot, gatavs nav nekad. Un tad, kad sāku darbnīcā strādāt, es sapratu, ka nu tikai īstā dzīve pie molberta sāksies," viņa atceras.

Pēcpusdienās pēc darba mākslas skolā, kur bija pedagoģe, Benita Bitāne steidzās uz darbnīcu. Gleznot. Līdz pat vēlām nakts stundām. Idejas, ieceres, vīzijas – tas viss bija jāizstāsta krāsu valodā.

Mākslinieces 50 gadu jubilejas izstādē kāda žurnāliste pajautājusi, vai darbs skolā netraucē radošajai darbībai. "Pēkšņi man izsprūk: jā, es tā domāju, ka pēc izstādes droši vien iešu no skolas prom," māksliniece stāsta. "Es tā biju pateikusi, un tie vārdi mani piesēja." Viņa visai tuvo skolotājas darbu atstāja, lai sevi visu veltītu mākslai.

"Enerģija rodas strādājot"

Gleznotāja ir jūras sirdsdraudzene. Vismaz Liepājas apkaimē nav neviena cita mākslinieka, kas tik niansēti redzētu un justu jūru tās dažādajā raksturā. Nospiedumus viņas mākslā atstājušas spilgtas laikmeta norises, un uz audekla māksliniece pārcēlusi savus pārdzīvojumus. Mākslinieces vērīgi niansētā un jūtīgā pasaules izjūta gleznās atspoguļojas ik ekspresīvajā krāsas triepienā. "Tas viss nācis ar gadiem, ar pasaules izpratni, gan no literatūras smeļoties, gan no mūzikas," māksliniece raksturo savu radošo veikumu. Viņas pēdējā laika lielā aizraušanās un iedvesma ir Ērika Ešenvalda personība un mūzika.

Arī šodien Benita Bitāne daudz laika pavada savā darbnīcā – kad pietiek spēka un veselība ļauj. Bet enerģijas un vitalitātes viņā netrūkst. "Enerģija rodas strādājot," viņa pārliecināti saka. "Ja kaut kas fiziski sāp, tas ir traucējoši." Garīgo un fizisko labsajūtu Benita Bitāne jau daudzus gadus uztur, arī praktizējot cigun. Pašlaik enerģijas vajag daudz – ne tikai jāglezno, bet arī jādomā par izstādes iekārtojumu, jādzīvo visam līdzi. "Protams, ir zināmas bailes, ko cilvēki teiks. Ja kāds saka, ka ir vienalga, ko par tevi saka vai raksta, tas nav taisnība," māksliniece vaļsirdīgi saka. "Ja kāds, kas saprot mākslu, pakritizē, es par to varu piedomāt. Un, ja labus vārdus saka, kuram tad nepatīk." Viņa iesmejas.

Benita Bitāne uzskata, ka nedrīkst ielaist sevī negācijas un jābūt optimistei. "Ar gadiem esmu kļuvusi vairāk vienpate. Liekas, cik tad tas mūžs garš, kaut kas vēl jāapdara. Un gribas kaut ko jaunu," māksliniece ir vaļsirdīga. "Nezinu, cik ilgi gleznošu. Visiem saku, šī mana lielā izstāde muzejā ir pēdējā. Bet nelielas būs un gleznot es gleznošu, kamēr otu varēšu noturēt rokā un kamēr galvā būs kaut cik skaidras domas."

Citi par Benitu Bitāni un viņas mākslu

"Visus mākslinieces meklējumus vieno kopīgas iezīmes: tieksme pēc lakoniskas izteiksmes un filozofiska ievirze, taču gleznojums nekad nekļūst racionāls vai klaji deklaratīvs, jo sievietes emocionālā uztvere palīdz saglabāt iekšēju līdzsvaru. Ainava mākslinieci interesē ar tās izraisīto pārdzīvojumu – dabas norisēm, noskaņu, mūsdienu atribūtiku, kas dažkārt ar nežēlīgu spēku tiecas izpostīt neskartās pirmatnības harmoniju. B. Bitāne ir pārliecināta, ka katram gleznotājam jāapzinās savs spēks un vājums. Viņas spēks ir krāsu valodā – ietilpīgā, bagātīgā, izšķērdīgā."

(A. Antonoviča, "Bez aizbildniecības", žurnāls "Zvaigzne", 1987. gada 20. numurs)

"Viņas glezniecībā, pakāpeniski pieņemoties spēkā, mijoties un savienojoties, noteicoši ir trīs faktori: daba, kultūrvide un pašas mākslinieces personīgais garīgais strāvojums. Viena no viņas jaunrades pazīmēm ir prasība pēc vērienīgas, ekspresijā kāpinātas izteiksmes. (..) Pastiprinoties pārdzīvojuma un izteiksmes dinamikai, Benitas Bitānes glezniecība aizvien vairāk attālinās no tieša dabas tēlojuma un izmanto dabas formas galvenokārt metaforiskā nozīmē. (..) Kā daudziem uztverē emocionāliem māksliniekiem arī Benitas Bitānes jaunradē liela nozīme ir impulsiem, ko viņa gūst no literatūras un mūzikas."

(R. Lāce, "Darbs un vērtējums", žurnāls "Māksla", 1990. gada 8. numurs)

"Atdevīgums un sev nozīmīgas jaunatklāsmes rastas figurālās kompozīcijās, portretos, klusajās dabās, ainavās. Turklāt bieži vien kāpjot pāri tīram žanra ierāmējumam, tos vienojot, saistot, sapludinot. Tikpat dažādas intereses, kādas Benitai Bitānei ir vēstījuma izvēlē, viņai piemīt izteiksmes līdzekļu izmantošanā. Dažādos periodos otas raksts bijis atšķirīgs, ekspresivitāte balstīta līniju ritma organizācijā, dekorativitāte vienota ar tēla izteiksmīgumu. Spēja mainīties piemīt tikai stiprajiem. (..) Meklējot paliekošāko, uzrunājošāko Benitas Bitānes glezniecībā, to saistu ar viņas marīnām."

(Ingrīda Burāne, katalogs "Benita Bitāne. Gleznas", 2007. gads)

Vizītkarte

BENITA BITĀNE

Dzimusi 1937. gada 3. februārī Liepājā.

1952–1957 – mācās Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas dekoratīvās noformēšanas nodaļā.

1957–1976 – strādā Liepājas Valsts teātrī par dekorāciju gleznotāju un darbnīcu vadītāju.

1958 – sāk piedalīties izstādēs.

1970 – uzņemta Jauno mākslinieku savienībā.

1971–1977 – neklātienes studijas Latvijas Mākslas akadēmijā.

1974 – sāk strādāt par teātra scenogrāfi.

1976–1988 – strādā Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā par pedagoģi.

1982 – uzņemta Latvijas Mākslinieku savienībā.

1983 – pirmā lielākā personālizstāde muzejā.

1988 – pārtrauc pedagoģisko darbu, kļūst par brīvmākslinieci un turpmāko dzīvi velta glezniecībai.

Uzziņai

2. jūnijā pulksten 17 Liepājas muzejā gaidāma mākslinieces Benitas Bitānes retrospektīvās personālizstādes "Gleznas" atklāšana.