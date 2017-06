Pagalms, kur skan mūzika

Atslēgvārdi mūzika | koncerttelpa | brīvdabas koncerttelpa | koncertsēta

Baudīt koncertu zem zvaigžņota debesjuma – kad tad vēl, ja ne vasarā! Liepājā gan nav daudz vietu, kur mūzikas piepildītu vakaru pavadīt ārpus telpām. Taču laiku pa laikam jauni drosmīgie un uzņēmīgie atver jaunu brīvdabas koncerttelpu. Par vietu, kur siltos vakarus pavadīt omulīgās mūzikas skaņās, kļuvusi "Koncertsēta".

Vasarai piestāv

"Koncertsēta" ir Liepājas POP/ROK skolas pagalms – vieta koncertiem, lasījumiem, lekcijām, meistarklasēm u.c. radošām aktivitātēm mājīgā atmosfērā. Tā vēra durvis 13. maijā līdz ar vasaras sezonas atklāšanas svētkiem Liepājā. Mūzikas mīļiem uzstājās grupa "Pop/rok kids".

Linda Zajarska, viena no "Koncertsētas" saimniekiem, stāsta, ka tā izveidojusies organiski. "Mēs šajā vietā bijām organizējuši dažādus pasākumus, vairāk saistītus ar Liepājas POP/ROK skolu, uzstājās bērni. Cilvēki, uzzinot par šo vietu, jau pēc tam jautāja, vai var sarīkot dzimšanas dienas ballītes. Tāpat arī mūziķi apjautājās, meklējot jaunas vietas, kur uzstāties," Linda atklāj, kas galvenokārt pamudinājis ierīkot "Koncertsētu". "Šī vieta arī mums pašiem likās neizmantota vērtība," viņa norāda. Pēc labiekārtošanas tā vien gribējies tajā ielaist arī citus un dalīties patīkamajās sajūtās, ko šeit var notvert.

Bet vēl pirms divarpus gadiem pagalmā bijis būvgružu kalns. Pirms ēkā sāka darboties POP/ROK skola, tā nebija izmantota 14 gadus. Līdz ar skolas izveidošanu sakārtots arī pagalms. "Džungļi te bija," atminas Linda. Skatoties, kā pagalms izskatās šodien, kļūst skaidrs – ieguldīts milzu darbs. "Koncertsētu" veidojuši tādu, lai labi justos paši, un cerībā, ka tā šeit noteikti jutīsies arī citi. "Vasarai, protams, piestāv, brīvdabas koncerti, kad vari vējiņā pasēdēt, saulītē pagozēties un klausīties mūzikas skaņas."

Rēķinās ar to, kas notiek pilsētā

Linda Zajarska stāsta, ka pagaidām paredzēts noorganizēt divus līdz trīs muzikālus pasākumus mēnesī. Nākamgad jau gribētos piepildīt visas četras nedēļas nogales, atklāj L. Zajarska, tādējādi apstiprinot, ka "Koncertsēta" būs arī pēc gada. Plānojot koncertus, esot jāskatās, kas notiek citviet pilsētā. "Noslogojums vasarā ir liels. Cilvēki ir izslāpuši pēc saules, D vitamīna, kultūras, koncertiem. Un, protams, vietējie to zina, un piedāvājums līdz ar to dubultojas."

Bez grupas "Pop/rok kids" "Koncertsētā" uzstājies jaunais talants Gregors Jānis Mažis, muzicējuši arī citi liepājnieki – apvienība "Numbers" un Mārtiņš Petrovs. Tāpat "Koncertsēta" iesaistījusies "Muzeju naktī" un jau minētajos vasaras sezonas atklāšanas svētkos.

Vai interesenti ceļu uz Friča Brīvzemnieka ielu 49 ir atraduši? "Atsaucība pirmajam koncertam noteikti varēja būt lielāka, bet zinu, ka tajā dienā Liepājā notika vairāki simtgades projekti, kuri saistīti ar deju un mūziku. Bet no tā īsti nevar izvairīties. Mēs neesam naivi. Var paveikties, var nepaveikties. Bet priekš tā, cik pasākumu notika tajā dienā un nogalē vispār, atsaucība bija laba. Un mākslinieks bija priecīgs." No Lindas stāstītā noprotams, ka "Koncertsētu" nav vēruši peļņas gūšanas nolūkos. "Tas noteikti nav bizness. Mums ir simboliska ieejas maksa – lai mākslinieks varētu nosegt vismaz transporta izmaksas un lai te neienāktu kurš katrs. Ceram, ka tā ir kā sava veida barjera nekārtību radītājiem. Un turklāt – tiklīdz viss ir par velti, zūd vērtība."

Ziedu kastes, šūpuļtīkli, gaismu virtenes – elementi, kas izmantoti, lai "Koncertsētas" atmosfēru darītu mājīgu. Noskaņu piešķir arī koki, smalku akmentiņu segums, mūra un koka māju sienas, no koka paletēm veidotās sēdvietas apmeklētājiem. Sākumā bijusi doma par dīvāniņu, galdiņiem, bet sapratuši, ka vieta vēl kaut kam tādam tomēr ir par mazu. Tad jau labāk to atvēlēt apmeklētājiem, lēmuši "Koncertsētas" saimnieki. "Iekārtojot vietu, centāmies neaiztikt to, kas te jau dabīgi izveidojies, un negribējām to piegrūst pilnu ar materiālām lietām, bez kurām var iztikt." Arī skatuvīte mūziķiem veidota pavisam vienkārša, lai izceltu viņus pašus.

Ņemot vērā cilvēku interesi un jautājumus, saimnieki apsver domu par bāriņa ierīkošanu, taču – bez alkoholiskajiem dzērieniem. "Drīzāk būs pieejami atspirdzinoši kokteiļi, smūtiji," spriež Linda. "Koncerts arī neilgst tik ļoti ilgi, lai nevarētu iztikt bez aliņa. Vērtība ir tajā, ka tas ir akustiski, intīmi un mīļi. Negribas to saistīt ar alkoholu. Un pie mums tomēr nāk ģimenes ar bērniem."

Dod iespēju jaunajiem

Kam "Koncertsētā" dod iespēju muzicēt? Linda Zajarska norāda – māksliniekiem, kas var uzstāties akustiski, jo vieta ir samērā maza un tajā nevar iespiest skaņu ar milzu apjomu. "Esam vairāk par mūziķiem, kuri angliski dēvējami par singer-songwriter. Kas raksta, sacer un paši izpilda savu muzikālo materiālu," viņa skaidro un piebilst, ka nebaidās no māksliniekiem, kas vēl neko nav sasnieguši. "Koncertsētas" saimniekiem ir arī koncertiem nepieciešamā aparatūra, līdz ar to mūziķiem nav jādomā par tehnisko nodrošinājumu. "Tas arī ir mūsu mērķis – dot iespēju jaunajiem. Te man atkal jāatgriežas pie saistības ar skoliņu, kurā arī aug jaunā mūziķu paaudze. Mums ir ļoti daudz skaistu, jaunu censoņu – gan Liepājā, gan vispār Latvijā –, kas var un dara."

Jūlijā "Koncertsētā" uzstāšoties Marta Ritova. "Viņa pati mūs uzrunāja, jo meklēja līdzīgu vietu, kāda ir mums. Forši, ka varam piedāvāt," priecājas Linda. Un līdz šim esot ļoti veicies ar laikapstākļiem. Nevienu koncertu tādēļ neesot nācies atcelt. "Bet ar to, ka pasākums var nenotikt, rēķināmies, tāpat kā mākslinieki. Rīkot koncertu skoliņas telpās mēs nevaram tādēļ, ka būtu par maz vietas, turklāt mēs arī negribētu. Koncerts brīvā dabā pati par sevi ir vērtība. Liepājā klausīties mūziku telpās var daudz kur citur."

Jau šobrīd šķiet, ka "Koncertsēta" ir dzīvotspējīgs projekts, teic Linda, īpaši jau tādēļ, ka nekas netiek organizēts peļņas gūšanas nolūkos. "Mums vienkārši likās, ka būtu forši piedāvāt cilvēkiem iespēju šeit atnākt, par simbolisku naudiņu paklausīties mūziku. Un arī mākslinieki, kas mūs izvēlas, īpaši neskatās, vai pasākums būs rentabls, viņus vairāk interesē šī vieta."

Vasaras otrajā pusē bez koncertiem plānots īstenot arī citas ieceres. Piemēram, būs muzikālas meistarklases, lekcijas, Dzejas dienas. Bet jūlija beigās viesosies populārās grupas "Skyforger" ģitārists Alvis Bernāns, lai dalītos ģitārspēles noslēpumos.

Kaspars Šīmanis, grupas "Flying Bra" solists, ģitārists:

– Spēlējot brīvā dabā, vienmēr jābūt gatavam dažādiem laikapstākļiem. Aukstā un mitrā laikā ģitāras atskaņojas un ļoti ātri var aizlūzt balss, kā arī ar nosalušiem pirkstiem grūti precīzi spēlēt instrumentus. Protams, ja par visu savlaicīgi piedomā un sagatavojas, problēmas var novērst.

Spēlēšanai ārpus telpām piemīt izjūtas, kādas nevar gūt, spēlējot telpās. Tās rodas no svaigā gaisa, dabīgās atbalss, kas lielākos pasākumos un festivālos izskan pat visā pilsētā, kā arī no cilvēkiem, kuri brīvdabas pasākumos vienmēr ir enerģijas pārpilni.

Jāpiemin arī, ka pilns mūzikas klubs ar cilvēkiem, bet patukšs zāliens pie festivāla skatuves gan arī nav retums, jo sevišķi vēl īpaši nezināmām grupām. Bet kopumā uzstāties ir patīkami jebkurā vietā, galvenais jābūt attiecīgai skaņas aparatūrai.

Mārtiņš Petrovs, mūziķis:

– Man personīgi muzicēt brīvdabā patīk pat labāk nekā iekštelpās. Gaisotne ir daudz brīvāka un patīkamāka. Un, šķiet, šādi ir iespēja vēl vairāk uzrunāt cilvēkus, arī nejaušus garāmgājējus. Jo, muzicējot ārā, tevi sadzird daudz tālāk un plašāk.

Vai uzstāšanās brīvdabā prasa no mūziķa lielāku sagatavošanos? Manuprāt, nē, jo abos gadījumos tāpat ir jāgatavojas. Ja laiks ir labs, tad viss ir kārtībā. Bet, tiklīdz laiks mainās, protams, arī mums tas visu sarežģī – gan vokālistam, gan instrumentālistiem. Bet ir jāriskē, jo, kā jau minēju, muzicēt brīvdabā ir daudz foršāk un patīkamāk.

Liepājā gan šobrīd nav daudz vietu, kur brīvā dabā uzstāties ar autorkoncertiem. Ja runājam par āra kafejnīcām, tad tas nav tas. Tur vairāk tiek izpildītas tautā iemīļotas dziesmas, un mūziķi ir vairāk vakara noskaņas radīšanai. Taču vietas autorkoncertiem būtu nepieciešamas, īpaši, kur izpausties jaunajiem mūziķiem, iepazīstinot publiku ar savu darbu.