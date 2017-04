Atslēgvārdi Zane Brikmane

"Fantastisks koncerts!" Latvijas Televīzijas raidījuma "Kultūras ziņas" žurnāliste ZANE BRIKMANE sajūsminās par kora "Balsis" jubilejas pasākumu koncertzālē "Lielais dzintars". Pasākuma rīkošanā iesaistījās arī viņas māsa Madara. Tiekamies dienu vēlāk Zanes vecāku mājās Grobiņā. Ir brīvdienas rīts, un virtuvē cits pēc cita pēc kafijas ienāk tētis, mamma un brālis Klāss.

Pirms intervija vēl sākusies, pieņemu piedāvājumu dzert kafiju. Uz nelielā galdiņa viesistabā parādās ģimenes "firmas zīme" – auzu pārslu cepumi ar šokolādi un žāvētiem augļiem. Kamēr kafija ievelkas, sākam runāties. Zane ieritinās uz lielā, baltā ādas dīvāna, pavelkot kājas zem sevis. Bet ar kafiju sanāk jautrs misēklis. Pirmajai krūzei Klāss, domādams, ka to māsa pagatavojusi viņam, pieber trīs karotītes cukura. Otrā atdziest uz virtuves letes, jo esam pārāk aizrāvušās sarunājoties. Saku, ka dzeršu to pašu, tomēr man tiek sagatavota vēl trešā tasīte. Tā ir ļoti laba.

– Pirms intervijas minēji, ka tev ir sajūta – kultūra izglābs pasauli.

– Man ir bijusi iespēja salīdzināt dažādus žurnālistikas žanrus. Savulaik strādāju reģionālajā televīzijā, pēc tam LNT rīta raidījumā "900 sekundes". Nekad nevarēja zināt, kur diena tevi aizvedīs. Bija jādodas uz slimnīcu vienā dienā, uz Saeimu otrā, ar medniekiem uz mežacūku medībām trešajā. Šādas ziņas, protams, ir svarīgas, tās daudz ko paskaidro, bet rodas sajūta, ka valstī viss ir slikti. Un varbūt tas sižets ir pēdējais piliens kāda cilvēka pacietības kausā, lai izlemtu doties prom no Latvijas.

Kultūras stāsti parāda, ka valstī tomēr viss notiek. Tie ceļ mūsu pašapziņu, dod ticību labajam, iedvesmu. Mūsu spēks un mūsu milzīgie resursi ir kultūra, talanti, radošums, un šo radošumu var augstvērtīgi izmantot zinātnē. Te ir daudz mākslinieku, kuri būtu pelnījuši atrasties uz pasaules līmeņa skatuves. Veidojot šos stāstus, es pati bagātinos. Cilvēkus, notikumus, vietas, kultūras norises es tveru kā mazs bērns ar atvērtu muti. Man ir ļoti interesanti, un es ceru, ka tā bagātināšanās caur mani notiek arī ar skatītāju.

– Kā notika pāriešana no vienas televīzijas uz otru? Saņēmi uzaicinājumu?

– Tas ir ļoti, ļoti garš stāsts. Es nostrādāju LNT divarpus gadu, un tieši kultūra vienmēr mani ļoti saistījusi. Sižetus par to es varēju cakināt pat naktīs – ilgi sēdēju, domāju. Par šo tēmu man atļāva gatavot sižetus reizi mēnesī, un tad es izgaršoju un baudīju to brīdi. Atceros, ka jau tajā laikā braucu garām Zaķusalas mājai un domāju: "Kā es kādreiz gribētu šeit strādāt kultūras nodaļā!" Un tad pienāca tas brīdis, kad sapratu, ka mazāk gribu stāstīt par problēmām, vairāk veidot iedvesmas stāstus. Mani nu jau bijušie kolēģi bija ieminējušies Latvijas Televīzijā, ka ir tāda Zane, kurai ļoti patīk kultūra. Vēlāk uzzināju, ka viņiem ir vajadzīgs cilvēks, teica, ka man piezvanīs. Bet neviens nezvanīja. Man nācās pašai zvanīt, stāstīt, kas es esmu, ko gribu. Galu galā man tika dota iespēja.

– Ir vajadzīga drosme, lai ietu un teiktu – es gribu –, spēt pierādīt sevi.

– Tā bija. Manī arī mazliet bija šaubas, vai tas ir pareizs solis, jo tas nenāca viegli, vajadzēja pakarot. Bija negulētas naktis, domājot par to. Mainīt kaut ko savā dzīvē nav nemaz tik viegli. Vieglāk ir palikt tur, kur esi.

– Kādas ir šā brīža sajūtas – vai rīkojies pareizi? Vai gaidas piepildījās?

– Es mēģināju atturēties vispār kaut ko gaidīt. Es gāju, tvēru. Atceros, kad pirmos mēnešus strādāju LNT. Biju smaidīgākais cilvēks tramvajā. Iekšēji es tik ļoti priecājos, ka esmu tur nokļuvusi. Tāpat ir tagad. Tam, ko daru, tagad redzu jēgu, es redzu ļoti lielu nozīmi. Esmu ļoti priecīga par komandu, kurā esmu nokļuvusi. Man apkārt ir profesionāļi. Es strādāju ar brīnišķīgiem operatoriem, montāžas inženieriem, režisoriem, producentiem. Aizvien sajūsminos, kā viņi strādā. Uz viņiem vienmēr var paļauties. Viņi ir augsta ranga juvelieri. Man pašai nekad nav bijusi sajūta, ka ir gatavs. Bet varbūt tieši tur ir tā gudrība – ka visu laiku ir jātiecas būt labākam. Man pagaidām pietrūkst pieredzes un prasmju, ko dod tikai prakse un vēlreiz prakse.

– Žurnālistam, no vienas puses, ir jābūt lielai pašapziņai par to, ka tas, ko dari, ir labi. Bet, no otras, vienmēr ir šaubas, vai patiešām ir labi.

– Es vienmēr esmu strādājusi pēc vislabākās sirdsapziņas. Lai arī cenšos izdarīt labāko, ko varu konkrētajā brīdī ar esošajām zināšanām, nekad nav sajūtas, ka nevarēju izdarīt labāk. Arī laiks, kas dots darbam, ne vienmēr ir pietiekams. Gribas, lai akmentiņš beigās ir noslīpēts kā dimanta oliņa. Es reti sev varu ielikt desmitnieku. Tādi, maksimums, ir pieci sižeti. Es apzinos, ka tikai vēl veidojos. Satiekoties ar vecajiem aktieriem, māksliniekiem, redzu, ka viņi ir savas nozares absolūti patrioti. Viņi deg par savu profesiju. Viņu vārdiem ir milzīga kvalitātes zīme. Es gribētu, lai arī mans darbs kādreiz būtu tāds kā kvalitātes zīmogs.

– Tev ir kāda autoritāte profesijā, paraugs, pēc kā tiecies?

– Es vienmēr apbrīnoju sava kolēģa Andreja Volmāra darbu. Ar kādu vieglumu viņš uzrunā intervējamos! Viņš pajautā lietas, ko skatītājs nekad neiedomātos. Tie nav parasti jautājumi, tie parāda stāstu varoņu cilvēcību. Viņš neko nesarežģī. Tieši tādi ir viņa sižeti – cilvēcīgi, izjusti, emocionāli. Es dažkārt raudu pie Volmāra sižetiem. Arī tad, kad aizgāja Gido Kokars. Protams, notikums pats par sevi prasīja emocijas, bet Andreja Volmāra sižets par šo faktu un pašu atvadīšanos – tas bija tik dziļi un cilvēcīgi.

Vēl man ļoti patīk, kā strādā bijusī kolēģe LNT Kristīne Garklāva – ar kādu rūpību viņa taisa savus sižetus un filmas. Tāpat jau ilgus gadus ar apbrīnu esmu skatījusies Latvijas jaunatklāšanas raidījumus "TE!", tagad – "Karaliste", un "100 g kultūras" personību stāstus, pēc tam atklāju "Adreses" un "Skaņusaiti".

– Ieminējies par zināšanām. Cik lielai zināšanu bagāžai ir jābūt, lai tik lielām personībām, ar kādām ikdienā nākas satikties tev, uzdotu jautājumus?

– Visa cilvēka bagāža, pieredze nav vienā vakarā apgūstama. Vienmēr ir sajūta, ka par maz esmu sagatavojusies.

– Tas noteikti ir pluss atšķirībā no ziņu žurnālistikas, kur jebkurā brīdī var pateikt – tev tūlīt ir jābrauc.

– Arī ziņās pat tad, ja nav laika, pa ceļam mašīnā var paspēt izlasīt relīzi vai citu darba materiālu, sociālajos tīklos uzzināt jaunāko informāciju. Kultūras redakcijā strādājot, nākamās nedēļas plānu zinām jau piektdienā. Līdz ar to ir vairāk laika gatavoties. Taču pārāk lielā gatavošanās reizēm nokauj pārsteiguma momentu kā skatītājam. Pietrūkst pirmreizējā brīnuma.

– Pieminēji aktierus Uldi Dumpi, Ģirtu Jakovļevu. Ar kurām personībām tev ir bijis lielākais prieks satikties?

– Satikšanās ar cilvēkiem, kuru vārdi vēsturē ir ierakstīti ar zelta burtiem, man ļoti daudz nozīmē. Tās ir reizes, kad esmu ļoti pateicīga savam darbam. Tās ir reizes, kas mani bagātina ne tikai kā profesijas pārstāvi, un es domāju, ka bagātina arī skatītājus. Esmu novērojusi, ka lielai daļai šo personību ir kopēja iezīme – viņi neliek sevi priekšplānā, negrib runāt par savu personību, savu "es".

Atceros sarunu ar Raimondu Paulu. Toreiz vēl strādāju LNT un gatavoju sižetu par viņa astoņdesmit gadu jubilejas koncertu. Pa dienu Nacionālajā teātrī bija mēģinājumi, man bija jāizveido stāstiņš. Pateica, ka maestro nevar traucēt, drīkst intervēt tikai aktierus un teātra direktoru. Bet žurnālistam ir jābūt gatavam – ja tevi met ārā pa durvīm, jāiekāpj pa logu atpakaļ. Es īpaši nekāpu pa logu atpakaļ. Ar mikrofonu stāvēju aiz kulisēm, gaidīju aktierus, un Pauls pats man pienāca klāt. Kad es viņu intervēju, man trīcēja viss, kas varēja trīcēt. Pateicu, ka varu uzdot kādu muļķīgu jautājumu, viņš atjokoja pretī: "Nu, ko tad tādu muļķīgu jūs man varat pajautāt?" Tas viss izvērtās tik sirsnīgi!

Reģionālajā televīzijā atceros interviju ar aktieri Vili Daudziņu. Viņa brīnišķīgā spēle izrādē "Vectēvs" mani toreiz aizkustināja līdz sirds dziļumiem. Un vēl priekš manis liels notikums bija satikšanās ar Ēriku Ešenvaldu, kas ir viens no maniem iemīļotākajiem komponistiem. Tīrradnis un Latvijas lepnums. Vienkāršība un ģenialitāte, kas ir vienā cilvēkā, pārsteidz. Tāds pats ir arī Pēteris Vasks. Ar operatoru braucām pie viņa uz mājām. Tik liels cilvēks, tik liels vārds, un tajā pašā laikā viņā ir liela cilvēcība, cilvēces mīlestība. Bet pieredzes ir dažādas. Dažkārt arī pret žurnālistiem izturas kā pret žurnaļugām, kā nicīgi mūs sauc.

– Kolēģe nesen piedalījās seminārā kultūras žurnālistiem un atstāstīja tur teikto, ka kultūra ir viss, arī puisis, kas aizrāvies ar lego. Ko tev nozīmē vārds "kultūra"?

– Cilvēki bieži vien domā, ka kultūra ir gleznu izstādes un klasiskās mūzikas koncerti. Kā anekdotē par operu, kur pēc trīs stundām ir pagājušas tikai piecpadsmit minūtes. Bet patiesībā kultūra ir ļoti skaista pasaule, kurā nav dalījuma nacionalitātēs, valodās, kurā nav kategoriju "es", "mans". Mēs iepazīstam to, kas dara mūs bagātus, kas atklāj radīšanas maģiju. Un es esmu kā starpnieks ar brīnumu pasauli, lai tajā padalītos ar citiem.

Vizītkarte

Zane Brikmane

/ Mācījusies Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolā.

/ Ventspils Augstskolā ieguvusi bakalaura un maģistra grādu tulkošanā.

/ Alberta koledžā Rīgā pabeigusi studiju programmu "Izklaides industrijas vadība un producēšana".

/ Strādājusi SIA "AudioGids" Ventspilī par projektu vadītāju, SIA "Energo Wind" par tulci referenti.

/ Žurnālistikā – kopš 2013. gada, strādājusi tādos medijos kā Ventspils Televīzija, "Ventas Balss", LNT.

/ No šā gada janvāra beigām – žurnāliste LTV raidījumā "Kultūras ziņas".