Zirga pārsējos tīta vēsture

Daugavpils Marka Rotko centra rīkotā II Starptautiskā tēlniecības simpozija uzvarētājdarbs – lielformāta zirga skulptūra "Cietokšņa spoks" – un viens no tā autoriem tēlnieks Egons Peršēvics. "Tas ir bijis līdz šim intensīvākais tik liela apjoma darbs," viņš saka.

Tēlnieks Egons Peršēvics ar māksliniekiem Ivonnu Kalitu un Kasparu Čekotinu gandarīti smaida. Aptuveni divi mēneši, kuru laikā Alejas ielas darbnīcā soli pa solim radīts aptuveni četrus metrus augsts zirga skulpturāls veidojums, nu ir galā, un vēl jau jāpieskaita vēsturiski ietilpīgās idejas izauklēšanas posms. Tagad kara zirga rēga skulptūra, kas ir Daugavpils Marka Rotko Mākslas centra II Starptautiskā tēlniecības simpozija uzvarētājdarbs, ir nonākusi Daugavpilī, kur kļūs par daļu no cietokšņa un Mākslas centra kultūrtūrisma piedāvājuma.

Četrus metrus augstā baltā zirga skulptūra uz Daugavpili nogādāta atvērtā treilerā, tāpēc tās pārvešanu nevarēja nepamanīt visa ceļa garumā no Liepājas līdz Daugavpilij. Latvija no tālākās rietumu pilsētas līdz tālajai austrumu pilsētai ir simboliski savienota. Taču mMākslinieki, mazliet noguruši, bet gandarīti, pavisam atslābt vēl nevar – zirga skulptūra Daugavpilī jāuzstāda un 9. jūnija pašā vakarā Daugavpils Mākslas naktī jāatklāj.

Kas ir šis iespaidīgais noslēpumainais zirgs, ko kārtu pa kārtai klāj balti pārsēji? "Galvenais iedvesmas avots skulptūrai ir pats Daugavpils cietoksnis. Katrai senai un ievērojamai būvei ir savs spoks. Daugavpils cietoksnim tas ir kara zirgs; tāpat kā cietokšņi, kara zirgi bija militārās infrastruktūras svarīgas sastāvdaļas, kas gandrīz vienlaicīgi kļuva nederīgas, attīstoties militārajai tehnikai. Parasti karu sausais atlikums ir nevis medaļas un cēlas uzvaras, bet gan sakropļotas un izpostītas dzīves. Pirmā mana asociācija ar karu ir Pirmā pasaules kara fotogrāfijas, kurās redzami pārsējos ievīstīti ievainotie karavīri, tādēļ tas kara zirga spoks arī ir tāds apcerīgs un sabindēts, nevis auļojošs ar vējā plandošām krēpēm," skulptūras koncepciju skaidro tēlnieks Egons Peršēvics.

"Egona pieteikums žūriju uzrunāja vairāk, ar savu ideju un rūpīgu vēsturisko izpēti, zirga skulptūras koncepciju skaidrojot ar vēsturiskiem notikumiem, kas cietokšņa teritorijā dažādos laikos ir bijuši," skaidro Marka Rotko mākslas centra mākslinieciskais direktors un arī simpozija žūrijas pārstāvis Māris Čacka. Viņš skaidro, ka Daugavpils cietokšņa teritorijā notikušas ne tikai dažādas kaujas darbības, kurās izmantoti zirgi, bet cietoksnis zināms kā vieta, kur bijis garnizons, tāpat Rotko centra ēkā pirmās brīvvalsts laikā bijusi veterinārā klīnika, kur ārstēti zirgi.

Māris Čačka pastāsta, ka atbilstoši Rotko centra darbības stratēģijai katru gadu tiek īstenoti pieci starptautiski mākslas simpoziji – glezniecībā, grafikā, tekstilmākslā, keramikā un viens mainīgais simpozijs – šogad atkal tēlniecībā. "Mēs izvirzījām uzstādījumu, ka vēlamies papildināt cietokšņa kultūrvidi ar skulpturālu zirga objektu, aicināt tēlniekus no visas pasaules un uzvarētāja variantu realizēt," viņš turpina. "Tradicionāli simpozijus izprotam kā formātu, kurā sabrauc daudz mākslinieku un kopā vai atsevišķi veido objektus, bet šoreiz formāts bija iecerēts un realizēts drusciņ savādāk." Simpozija konkursā tika iesniegti 35 tēlniecības ideju pieteikumi no dažādām valstīm – Latvijas (četri pieteikumi), Lietuvas, Nīderlandes, Vācijas, Turcijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Indijas. Rotko centra pārstāvis uzsver, ka plaša valstu pārstāvniecība visos simpozijos, un šis nav bijis izņēmums. Konkurss norisinājies divās kārtās. Vispirms notikusi 10 labāko pretendentu atlase, balstoties uz portfolio un zirga skulptūras idejas piedāvājumu, bet otrajā posmā uzvarētājs – viens vai komandā – veidojis skulptūru. Liepājnieku sīvākie konkurenti bijuši mākslinieki no Krievijas un Indijas.

Māris Čačka piemin arī interesantu sakarību. Skulptūra tapusi Liepājā, Alejas ielā darbnīcā, bet Daugavpilī, cietokšņa teritorijā tiks izvietota kādas alejas sākumā. Tā ir Nikolaja iela, kas teritoriju sadala divās daļās: pirmais posms ir jau sakārtotā cietokšņa teritorija, bet aiz zirga – vēl nesakārtotais cietokšņa laukums. "Zirgs būs kā robežšķirtne starp padarīto un nepadarīto, starp gaišo un tumšo," Rotko centra mākslinieciskais direktors uzsver vietas un skulptūras simbolisko nozīmi.

Kara zirga rēga skulptūra Daugavpilī tiks atklāta 9. jūnija pašā vakarā trešās Daugavpils Mākslas nakts laikā, kad norisināsies arī citi radoši un mākslinieciski notikumi, koncerti, radio "NABA" tiešraide. Šā gada Mākslas nakts temats ir mākslinieks reģionā, un liepājnieku komandas veikums ir apliecinājums reģionālajai sadarbībai visas Latvijas plašumā.

Tiklīdz tiks atklāts, izmēros lielais zirga tēls būs pieejams apmeklētājiem. "Tas būs vēl viens pievilcīgs kultūrtūrisma objekts, kur cietokšņa apmeklētājiem būs iespēja nofotografēties, iespējams, arī uzkāpt uz šis milzīgās zirga skulptūras. Kāpēc vēl šī zirga kompozīcija uzrunāja žūriju – tā nakts tumšajā laikā būs skatāma luminiscējošā gaismā. Tas ir vēl papildus atraktīvs moments cilvēkiem, kam patīk nakts pastaigas vai ir speciāla vēlēšanās sekot līdzi, kā notiek pārvērtības ar šiem objektiem. Šis zirgs to piedāvās," ar gandarījumu saka Māris Čačka.