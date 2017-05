Zvaigžņu salidojums festivālā "Sensus"

Atslēgvārdi festivāls | klasiskā mūzika | mūzika | sensus

Šovasar jūlijā koncertzālē "Lielais dzintars" notiks pirmais klasiskās mūzikas festivāls "Sensus" ar Eiropas un Latvijas labāko orķestru vadošo mūziķu un diriģenta Karela Marka Šišona piedalīšanos. Festivālā iecerēti ne tikai vairāki koncerti, bet arī meistarklases jaunajiem mūziķiem, stāsta notikuma rīkotājas koncertaģentūras "Laba mūzika" valdes locekle, mūziķe Anete Toča.

Akustikas iespaidoti

Vasaras ir festivālu pārbagātas, piekrīt Anete Toča, taču koncertaģentūra "Laba mūzika" ar festivālu "Sensus" vēlas atrast savu nišu, savu klausītāju un pasacīt, ka klasiskā mūzika nestāv tālu no klausītāja, ka saite starp klausītāju un izpildītājmākslinieku ir tuva. "Gribam parādīt, ka mūziķis nav uzcelts uz pjedestāla un nepieejams, tieši pretēji," skaidro Anete.

Festivāla "Sensus" idejas aizmetņi meklējami pirms nepilniem diviem gadiem, kad koncertzāles "Lielais dzintars" kamerzāles atklāšanas koncertā viesojās Berlīnes filharmonijas orķestra stīgu kvintets. Mūziķiem koncertzāles akustika iepatikusies tik ļoti, ka viņi vēlējušies uz Liepāju atbraukt vēl kādu reizi – vislabāk vasarā. Tā kā Berlīnes kvinteta mūziķis Gunārs Upatnieks un viņa ģimene ir labos draugos ar koncertaģentūras "Laba mūzika" pārstāvjiem Aneti Toču un Intu Dālderi, kopā veidojusies ideja par nozīmīgu mūzikas dzīves notikumu Liepājā.

Klasiskās mūzikas festivāls norisināsies no 12. līdz 15. jūlijam un piedāvās četrus koncertus klausītājiem Liepājā un vienu – Ventspilī. Festivālu īpašu darīs pazīstamā diriģenta Karela Marka Šišona klātbūtne un daudzu ievērojamu mūziķu līdzdalība. Savu jāvārdu festivālam teikuši gan Berlīnes Filharmonijas orķestra stīgu kvintets, gan Amsterdamas Karaliskā Concertgebouw orķestra un citu Eiropas un Latvijas labāko orķestru vadošie mūziķi, kuri kopā veidos festivāla orķestri. Tā nenotiek bieži, ka vienkopus sabrauc tāda mēroga zvaigznes. "Katrā ziņā, līmenis, kādā darbojas šie mūziķi, ir ļoti augsts. Un mums tas ir kaut kas ļoti īpašs, ka varam tādus mūziķus uzaicināt un ka viņi piekrīt braukt šurp savā atvaļinājumā, savā brīvajā laikā," skaidro Anete. "Par to mums, protams, liela pateicība Gunāram Upatniekam, kurš pats strādā Berlīnes Filharmonijas orķestrī. Līdz ar to mums ir tāda iespēja." Turklāt mūziķi Liepājā būs arī meistarklašu vadītāji jaunajiem un topošajiem pilsētas mūziķiem un Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem. To Anete Toča uzsver īpaši, ka mūziķi, kuri apmeklēs Liepāju, ir gatavi ne tikai muzicēt, bet arī dalīties padomos ar jaunajiem, topošajiem mūziķiem.

Īpaši pārdomāta programma

Programmā paredzēti divi kamermūzikas koncerti, koncerts bērniem un simfoniskās mūzikas koncerts, ko varēs dzirdēt klausītāji gan Liepājā, gan Ventspilī. 12. jūlijā festivālu atklās berlīniešu stīgu kvintets, kurā muzicē arī latviešu mūziķis Gunārs Upatnieks. Programmā – Volfganga Amadeja Mocarta "Adagio un fūga" divām vijolēm, altam un basam, Ludviga van Bēthovena slavenā Devītā jeb "Kreicera" vijoļsonāte, Franča Šūberta Stīgu kvintets un Kārļa Lāča jaundarbs "Valsis kontrabasam un stīgu kvartetam".

13. jūlijā "Sensus" piedāvās kamermūzikas programmu, kur prožektoru gaismā būs koka un metāla pūšaminstrumenti ievērojamu latviešu un viesu mūziķu izpildījumā. Koncerta nosaukums – "Salut à la France" jeb "Sveiciens Francijai". Pirmajā daļā valdīs koka pūšaminstrumenti un skanēs Morisa Ravela veltījums karabiedriem "Kuperēna piemiņai", Žaka Ibēra "Trīs nelieli skaņdarbi" un Fransisa Pulenka vitālais Sekstets. Otrajā daļā metāla pūšaminstrumenu izpildījumā skanēs franču komponista un matemātiķa Žaka Kasterēda Sonatīni trompetei un klavierēm, Fransisa Pulenka Trio mežragam, trompetei un trombonam un Žana Mišela Damāza Trio trompetei, trombonam un klavierēm.

Simfoniskās mūzikas koncertā "Rožu kavalieris" 14. jūlijā Ventspilī un 15. jūlijā Liepājā uzstāsies "Latvijas festivāla orķestris", kurā spēlēs gan mūsu valsts labākie mūziķi, gan festivāla "Sensus" viesi, kurus būsim iepazinuši abās kamermūzikas programmās. Pie diriģenta pults stāsies pazīstamais un Latvijā allaž gaidītais Karels Marks Šišons. Programmā iekļauta Mihaila Gļinkas operas "Ruslans un Ludmila" uvertīra, Pētera Čaikovska Vijoļkoncerts, ko atskaņos Rīgā iemīlētais pasaulslavenais krievu izcelsmes vijolnieks no Spānijas Sergejs Krilovs, Igora Stravinska baleta "Ugunsputns" svīta un Riharda Štrausa operas "Rožu kavalieris" svīta. "Mūzika – vasarai piemērota, kaut kādā ziņā nopietna, bet tai pašā laikā viegli klausāma," programmu raksturo "Labas mūzikas" valdes locekle.

Anete Toča programmā izceļ bērnu un vecāku auditorijai paredzētu koncertu, kas notiks 15. jūlija agrā pēcpusdienā un būs festivāla simfoniskās mūzikas programmas saīsināta versija – ar visiem skaņdarbiem, bet ne pilnā apjomā. "Ideju par koncertu bērniem aizguvām no Berlīnes filharmoniķiem. Mums ļoti patika ideja, ka koncerts bērniem nav kaut kas speciāli veidots, bet atvasināts no vakara programmas. Bērns netiek norobežots no lielās klasiskās koncertdzīves, bet tieši otrādi – ievadīts. Viņam tiek piedāvāts tas pats, tikai mazliet saīsināti un mazāk minūšu izteiksmē," Anete Toča paskaidro. "Mēs ceram, ka trīsgadīgi bērni jau varētu nākt."

Nākamais – citā vietā?

Rīkotāji uzsver, ka gan cenu ziņā, gan daudzveidīgas programmas izvēles ziņā festivāls būs pieejams kā Liepājas iedzīvotājiem, tā pilsētas viesiem, un tas ir iespējams ar valsts, Liepājas pašvaldības un sponsoru atbalstu. "Pamatā tā, protams, būs Latvijas publika, bet mēs strādājam arī uz Lietuvas tirgu," pastāsta Anete Toča. "Zinu, ka mūsu festivāls tiks piedāvāts arī dažādiem Vācijas tūrisma operatoriem." Viņa gan atzīst, ka grūti prognozēt, cik liela atdeve no ārvalstu viesu piesaistes būs jau šovasar, jo tūroperatori parasti strādā ilgtermiņā, taču varbūt 2018. gada festivālā starptautiskas auditorijas būs vairāk nekā šogad.

Festivāls "Sensus" tiešām nebūs viena gada notikums, Anete Toča apstiprina. "Bet vēl neesam lēmuši, vai "Lielais dzintars" būs tā vieta, kur tas vienmēr bāzēsies," viņa atzīst. Lai gan Liepājā "apstākļi vasaras festivālam ir vienkārši priekšzīmīgi", arī citas koncertzāles Latvijā izsaka vēlmi uzņemt pie sevis "Sensus", un rīkotāji prāto, ka festivāls tieši ar to arī varētu būt īpašs, ka katru vasaru norisinātos citā vietā. Lai gan par 2018. gada festivāla norises vietu skaidrības vēl nav, jau tagad tiek domāts un plānots tā repertuārs. Tā kā tas būs Latvijas simtgades gadā, festivālā akcents tiks likts gan uz latviešu solistiem, gan uz latviešu mūziku un tiks pasūtīts arī jaundarbs.