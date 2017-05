137. koncertsezonu simfoniskais orķestris iesāks kopā ar Gintaru Rinkeviču un "Carmina Burana"

Atslēgvārdi simfoniskais orķestris | Gintars Rinkevičs | mūzika | lielais dzintars

16. septembrī koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājas Simfoniskais orķestris uzsāks savu 137. koncertsezonu, un ar šo koncertu kā galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs LSO darbu uzsāks arī izcilais un pieredzējušais lietuviešu maestro Gintars Rinkevičs, informē LSO sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Vēvere.

Latvijas publikai labi zināmais maestro Gintars Rinkevičs ir viens no izcilākajiem starptautisku atzinību guvušiem lietuviešu diriģentiem, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas profesors, Lietuvas Valsts simfoniskā orķestra dibinātājs (1988), mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. Vairāku starptautisku sacensību, toskait Herberta fon Karajana konkursa laureāts. Kopš 2007. gada Gintars Rinkevičs ir Novosibirskas akadēmiskā simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. No 1996. līdz 2003. gadam bijis Latvijas Nacionālās operas galvenais diriģents, no 2007. līdz 2009. gadam – galvenais viesdiriģents. Divkārtējs Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts (1997, 2000), Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks.

Savu pirmo sezonu Liepājas Simfoniskajā orķestrī Gintars Rinkevičs atklās ar vienu no visu laiku slavenākajiem vokāli instrumentālajiem opusiem – Karla Orfa "Carmina Burana" jeb “Bavārijas dziesmām”.

19. gadsimta sākumā benediktiešu klosterī tika atrasts dzejas krājums ar 11. un 12. gadsimtā tapušiem tekstiem augšvācu un latīņu valodās, kas uzbur Hanzas laika sadzīves ainas un iepazīstina ar tā laika tikumiem, ēšanas paradumiem un gadskārtu ritumu. Jaunu skanējumu šiem tekstiem piešķīra Karls Orfs – gan viņa kantātē “Carmina Burana”, gan senajās vārsmās, mīlas dziesmas mijas ar rindām, kas piesātinātas ar parupju viduslaiku humoru, himniski pacilātas frāzes ar azartspēļu un dzīru attēlojumu, patriotiskas jūtas ar erotisku jūsmu.

Koncertā piedalīsies arī Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”, Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas zēnu koris un solisti – soprāns Ērika Elofa, tenors Andris Lapiņš un baritons Šarls Raiss.