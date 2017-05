Ar garīgās mūzikas koncertu atzīmēs Ērika Ešenvalda 40 gadu jubileju

Atslēgvārdi Ēriks Ešenvalds | jubileja | koncerts

Atzīmējot izcilā latviešu komponista Ērika Ešenvalda 40 gadu jubileju, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktais koris “Laiks” un tā mākslinieciskā vadītāja un diriģente Ilze Balode aicina uz garīgās mūzikas koncertu “Ar Mūžību krūtīs” šo svētdien, 7. maijā, pulksten 15.00 Liepājas Lutera baznīcā, portālam pavēstīja Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra projektu vadītāja Inese Sērdiene.

Izcilo latviešu komponistu dzīves jubilejā, viņam pašam klātesot koncertā, sveiks jauktais koris “Laiks”, Liepājas Dizaina, Mākslas un Mūzikas vidusskolas mūziķi, zēnu koris un meiteņu vokālais ansamblis, ērģelniece Liene Andreta Kalnciema, Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi un citi mākslinieki.

Šī koncerta programma tiek veidota no Ērika Ešenvalda garīgās mūzikas, kurā klausītājiem būs iespēja iepazīties ne tikai ar starptautiski atzītajiem un plaši pazīstamiem skaņdarbiem korim, bet dzirdēt arī mazāk zināmus un retāk atskaņotus darbus no komponista agrīnajiem radošās darbības posmiem, kuri apkopoti 2005. gada izdotajā kormūzikas krājumā “Mūžības mirdzums”. Īpaši jāatzīmē, ka koncertā izskanēs Ērika Ešenvalda “Trinity Te Deum” pirmatskaņojums Latvijā, kas ir skaņdarbs korim, ērģelēm, trompetēm, tromboniem, arfai un perkusijām.

Diriģente Ilze Balode stāsta: “Tad, kad koris “Laiks” 2005. gadā nodibinājās, tad Ēriks bija tas, kurš toreiz bija ļoti liels iedrošinājums man. Esam jau sen pazīstami. Mēs izpildījām arī viņa mūziku, un tā vienmēr bijusi mūsu repertuārā. Ļoti daudz dažādu koncertu notiek viņa dzimšanas dienas gadā, protams, arī mēs gribējām izveidot programmu ar viņa mūziku. Šajā reizē mēs vēlamies parādīt nevis Ērika pasaulē pazīstamākās dziesmas, ko arī mēs esam dziedājuši, bet šoreiz – to Ērika šķautni, kas ir viņa garīgā mūzika, ko, ļoti iespējams, līdz šim dzirdējis ļoti šaurs loks. Vēlamies parādīt Ēriku no viņa sākuma, kāds viņš bija, kā audzis, viņa garīgo mūziku kā būtisku šķautni un attīstības posmu. Koncertā piedalīsies bērni, skanēs arī bērniem veltīta mūzika. Mēs vēlamies šo koncertu pasniegt kā tādu mīļu, vienkāršu un skaistu dāvanu Ērikam no dzimtās puses, jo viņš ir dzimis un audzis Priekulē, mācījies Liepājā. Dievs ir klātesošs viņa dzīvē pilnīgi noteikti un to var redzēt, to var dzirdēt un to var sajust. Tāds Dieva bērns – tā viņa vienkāršība, mīlestība pret cilvēkiem, arī pret tiem, kas viņa mūziku izpilda, tā uzmanība, pazemība, kas viņā ir. Ir dzīvē cilvēki, par kuriem ir jauki teikt, ka tā ir Dieva dāvana tev dzīvē, un es domāju, ka Ēriks ir viens no tādiem, man personīgi un jebkuram dziedātājam, kurš ar viņa mūziku sastopas, tā neatstāj vienaldzīgu nevienu, tā tiek dziļāk, un tāpēc es domāju, ka tajā ir tas dievišķais.”

Koncerta norisi atbalsta Liepājas Kultūras pārvalde.

Ieeja koncertā bez maksas.