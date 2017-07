Folkloras kopa “Vēlava” aicina uz bezmaksas ziņģu koncertu

Atslēgvārdi vēlava | koncerts | ziņģes

Šo ceturtdien, 6. jūlijā, pulksten 17.30 bibliotēkā “Libris” Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra folkloras kopa “Vēlava” aicina uz koncertu “Un tā tas dažreiz sagadās”, kurā ikvienam interesentam būs iespēja noklausīties jautrās, liriskās, sentimentālās un traģiskās ziņģēs – senos izdziedātos nostāstos, informēja Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra projektu vadītāja Inese Sērdiene.

Vija Laipniece, folkloras kopas vadītāja, stāsta: “Folkloras kopas statuss lielā mērā nosaka dziesmu izvēli repertuāram un koncertiem. Ierasti tās ir tautasdziesmas. Mēs esam Liepājai piederīga folkloras kopa, tādēļ visvairāk dziedam tautasdziesmas no mums tuvākiem novadiem. Jau no kopas izveidošanas pirmajiem gadiem dziesmu pūrā ir bijušas arī ziņģes. Kas ir ziņģe? Tam var atrast dažādus skaidrojumus. Arī nosaukums “ziņģe” dažādos laika posmos ir lietots, runājot gan par garākām īpaša satura dziesmām, kas radušās vēlāk nekā klasiskās četrrindes, gan it kā mākslinieciski nevērtīgām sentimentālām dziesmām, tā piedodot nosaukumam negatīvu nokrāsu. Mēs uzskatām, ka ziņģes ir dziesmas, kuru tekstos saklausāmi nostāsti par kādiem senākos laikos iespējami notikušiem atgadījumiem, kas laika gaitā apauguši ar daždažādiem izpušķojumiem. Mūsu repertuārā ir jautras, skumjas un traģiskas ziņģes pietiekamā skaitā, ļaujot sastādīt vesela koncerta programmu.Un te nu ir rezultāts, kas varētu patikt tiem, kuriem patīk jautrība un sentiments dziesmās. Noteikti varēs arī dziedāt līdzi!”

V.Laipniece vēsta, ka nosaukums “Un tā tas dažreiz sagadās” ļoti labi atspoguļo to, kā radās doma par koncertu. Tā nu sagadījies, ka kopas dalībniece Velga Lāce kādā sarunā ar bibliotēkas “Libris” darbinieci nonākušas pie secinājuma, ka ļaudīm būtu interese par ziņgēm. Folkloras kopa jau vairākkārt viesojusies bibliotēkā ar dažādām gadskārtu programmām gan bērniem, gan pieaugušajiem, bet ziņģes šajā vietā vēl nav skanējušas.

Ieeja bez maksas.