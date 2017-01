"Gaismiņai" panākumi konkursā Daugavpilī

"Gaismiņas" vadītāja Dzintra Orba (no kreisās) un vokālā pedagoģe Ieva Dreimane, rādot iegūtās balvas, ir gandarītas par meiteņu panākumiem starptautiskajā konkursā Daugavpilī.

Ar uzvaru divās kategorijās un otro vietu "Grand Prix" konkurencē no XII Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla "Sudraba zvani", kas reizi divos gados norisinās Daugavpilī, atgriezies Dzintras Orbas vadītais vokālais ansamblis "Gaismiņa".

Festivāls "Sudraba zvani" Daugavpilī norisinājās no 12 līdz 15. janvārim, un tajā piedalījās 82 kori un vokālie ansambļi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Kazahstānas un Moldovas. Gan ansambļa vadītāja Dz. Orba, gan vokālā pedagoģe Ieva Dreimane stāsta, ka ansamblim "Gaismiņa" festivāls "Sudraba zvani" ir pazīstams no tā pirmsākumiem, kad ansamblī vēl dziedāja Ieva pati. Abas vērtē, ka šajā laikā konkurss ir kļuvis ļoti prestižs un konkurence bijusi vēl lielāka nekā konkursā Itālijā, kurā "Gaismiņa" piedalījās pērn.

Liepājas vokālais ansamblis "Gaismiņa" startēja divās festivāla kategorijās – tautas mūzikas un pieaugušo vokālo ansambļu, un abās ieguva galvenās balvas, kā arī līdz ar vēl septiņiem koriem no kopumā 82 kolektīviem tika izvirzīts piedalīties "Grand Prix" finālā, kas liepājniecēm bijis negaidīti. Tajā par uzvarētāju kļuva koris "Vesna" no Krievijas. "Ļoti labs bērnu koris. Viņi visā pasaulē ieņem "Grand Prix"," konkurentu raksturo Dz. Orba. "Gaismiņa" ieguva otro vietu un 600 eiro naudas balvu, apsteidzot diriģenta Jāņa Ozola vadīto jauniešu kori "Maska", kas palika trešajā vietā.

Konkursā Daugavpilī "Gaismiņas" dalībnieces – Kristīne Šmiukše, Izabella Ozola, Marta Keidāne, Annija Evelīna Berga, Ilze Migliniece, Paula Agloniete, Helēna Eglīte, Marika Maslovska, Katrīna Annija Ročāne, Vita Liepiņa, Kate Krūma, Sabīne Ošs-Ervics un Laima Grasmane – dziedāja Pētera Vaska, Andra Kontauta, Vitauta Miškina dziesmas, kā arī latviešu tautasdziesmas Andra Dzenīša un Austras Pumpures aranžējumā. Konkurss meitenēm bija lielas izaicinājums, jo gan uzstāšanās abās kategorijās, gan "Grand Prix" fināls norisinājās vienā dienā. Dz. Orba stāsta, ka pirms konkursa baidījušās, vai piedalīties konkursā, jo gribas startēt augstvērtīgi, daudz spēka un enerģijas paņēmusi "Gaismiņas" piedalīšanās Liepājas teātra 14 Ziemassvētku koncertos. Taču, tā kā bija samaksāta dalības maksa, nolēmušas tomēr braukt. Liepājas Kultūras pārvalde atvēlēja līdzekļus "Gaismiņas" transporta izdevumiem ceļā uz Daugavpili.

Turklāt tur konkursā ne tikai gūti panākumi, bet saņemts arī uzaicinājums piedalīties starptautiskā festivālā "Dziedošā pasaule" Sanktpēterburgā šogad augustā. Vēl pirms tam "Gaismiņa" posīsies Eiropas koru olimpiādei, kas notiks jūlijā.