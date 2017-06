J.Čakstes laukumā uzstāsies “Xylem Trio” un jauktais koris “Maska”

Atslēgvārdi j.čakstes laukums | kultūras programma | koncerts | mūzika

Jau šo piektdien, 16. jūnijā, pulksten 20:00 sāksies J.Čakstes laukuma brīvdabas koncertu trešā sezona – to ar īpašu programmu atklās diriģenta Jāņa Ozola vadītais jauktais koris “Maska” un instrumentālā grupa “Xylem TRIO”, portālu informēja Kultūras pārvaldes attīstības projektu vadītāja Daira Bērtule.

Koncertprogrammu veidos Lauras Jēkabsones radītie skaņdarbi no jauktā kora “Maska” albuma “Ziema”, kā arī kompozīcijas no albuma “7 Stories Of The Gospel Of Thomas”, kas tapušas sadarbībā ar perkusionistu un komponistu Rihardu Zaļupi un instrumentālo grupu “Xylem Trio”.

Diriģenta Jāņa Ozola dibinātais jauktais koris “Maska” ir viens no visaugstāk novērtētajiem koriem Latvijā, kas guvis atzinību arī ārvalstīs. Kora repertuārā iekļauta latviešu un ārzemju klasiskā koru mūzika, kā arī pop, folk un etno mūzikas skaņdarbi. Apvienotie žanri parāda kora stilu, šarmu, muzikalitāti un uzdrīkstēšanos būt atšķirīgam.

“Xylem Trio” sastāvā ir trīs starptautiski atpazīstami Latvijas mūziķi - Raimonds Petrauskis, Oskars Petrauskis un Rihards Zaļupe, kas apvieno unikālo taustiņinstrumentu, saksofona un marimbas/perkusiju skanējumu. Šāds ansamblis ir reti sastopams un tieši tādēļ mūziķiem šis projekts ir liels izaicinājums, jo lielākoties mūzika ir viņu pašu radīta un aranžēta. “Xylem Trio” dalībnieki ir ne tikai lielisks trio, bet arī veiksmīgi un atpazīstami solisti gan Latvijā, gan ārvalstīs.

“Xylem Trio” spēlētais žanrs tiek dēvēts par “crossover” jeb dažādu mūzikas stilu un novirzienu apkopojums un sajaukums. Grupa aktīvi koncertē gan Latvijā, gan ārvalstīs un līdz šim piedalījusies Saulkrastu Jazz festivālā, Liepājas Pianisma zvaigžņu festivālā, Eiro Radio tiešraides koncertā Eiropā u.c. Puišu izveidotais albums “In The Mood Of Giya Kancheli” ir ieguvis Latvijas Mūzikas ierakstu Gada Balvu 2010 nominācijās “Gada debija” un “Labākais instrumentālās, filmu vai teātra mūzikas albums”.

Liepājas Kultūras pārvaldes organizētā J.Čakstes laukuma kultūras programma turpināsies 21.jūlijā ar instrumentālās mūzikas grupas “Melo-M” koncertu, savukārt 18.augustā apmeklētāji aicināti baudīt folktronikas grupas “Zari” uzstāšanos. Visi koncerti pieejami bezmaksas.