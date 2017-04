Māmiņdienas svētku koncertā uzstāsies Lauris Reiniks un “MC Orķestris”

Atslēgvārdi māmiņdiena | koncerts

Šogad Māmiņdienai veltītā koncertā “Tu man esi viss” 14. maijā plkst. 13.00 Liepājas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē māmiņas sveiks dziedātājs Lauris Reiniks un pavadošā grupa “MC Orķestris”, kā arī Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra bērnu un jauniešu vokālā studija “Pērlītes”, portālu informēja Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra projektu vadītāja Inese Sērdiene.

Šogad svētku koncertā māmiņas sveiks dziedātājs, komponists, TV šovu vadītājs, aktieris Lauris Reiniks, kā arī Marta Kukarāne, Rūta Dūduma un pavadošā grupa “MC Orķestris”. Grupas sastāvā darbojas Jānis Zvirgzdiņš – pianists, Anrijs Grinbergs – bundzinieks, Uldis Beitiņš – superģitārists, Roberts Rasa – basģitārists.

Ivetas Loginas vadītā bērnu un jauniešu vokālā studija “Pērlītes” māmiņas sveiks gan atsevišķos priekšnesumos, gan arī uzstājoties kopā ar dziedātāju Lauri Reiniku un pavadošo grupu “MC Orķestris”.

Bezmaksas ieejas kartes (skaits ierobežots) iespējams saņemt no 2. maija Liepājas Latviešu biedrības nama biļešu kasē tās darba laikā no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 10.00 – 18.00 un sestdienās no pulksten 10.00 – 14.00.

Koncertu rīko Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs.