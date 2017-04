Meiteņu korim – "Grand Prix" Slovākijā

Foto: No Facebook.com

Atslēgvārdi koris | koru festivāls | Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | meiteņu koris

Ar izciliem panākumiem Slovākijas starptautiskajā koru festivālā "Slovakia Cantat 2017" piedalījies Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) meiteņu koris, ko vada diriģents Andris Kontauts. 19 dalībnieku konkurencē iegūts augstākais novērtējums – "Grand Prix".

LMMDV meiteņu koris startēja koru grupā jauniešiem līdz 21 gada vecumam un dziedāja četras dziesmas, no kurām divas bija latviešu tautasdziesmas – "Kalējs kala debesīs" un "Saules meitas sagšas raksta", abas paša Andra Kontauta apdarē. Par savu sniegumu LMMDV meiteņu koris ieguva zelta diplomu, kas deva iespēju piedalīties finālā un cīnīties par augstāko apbalvojumu "Grand Prix". Žūrija, kurā piedalījās pārstāvji no Polijas, Slovākijas, Beļģijas, Austrijas un Norvēģijas, kora sniegumu novērtēja ar 98 punktiem no simts iespējamajiem – sociālajā tīklā "Facebook" raksta skolas projektu vadītāja Irita Kalēja. Un meiteņu koris ar diriģentu Andri Kontautu un koncertmeistaru Normundu Kalniņu ieguvis augstāko novērtējumu. Mūzikas skolas meiteņu koris ir pirmais latviešu kolektīvs, kas šajā festivālā ieguvis "Grand Prix", uzsver I. Kalēja.

Starptautiskais festivāls "Slovakia Cantat" Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā norisinājās no 20. līdz 23. aprīlim, un tajā piedalījās 19 kori no septiņām valstīm: Latvijas, Slovākijas, Slovēnijas, Čehijas, Austrijas, Igaunijas un Polijas.