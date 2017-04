Atslēgvārdi liepājas simfoniskais orķestris

Liepājas Simfoniskais orķestris īsi pirms koncerta Šauļu dievnamā festivālā "Resurrexit", kur bija paredzēts atskaņot zviedru komponista Svena Dāvida Sandstrēma oratoriju "Mesija", atteicies uzstāties un devies mājās – vakar, atsaucoties uz lietuviešu medijiem, rakstīja portāls "Kasjauns". Orķestris tā rīkojies, jo dievnamā bijusi darbam neatbilstoša gaisa temperatūra. "Tas bija nenormāli smags lēmums. Bet es ar šo lēmumu lepojos," "Kurzemes Vārdam" sacīja orķestra vadītājs Uldis Lipskis.

Lielajā Piektdienā Liepājas Simfoniskais orķestris kopā ar valsts akadēmisko kori "Latvija" un solistiem Elīnu Šimku, Lauru Teivāni, Rihardu Milleru un Staņislavu Ļeontjevu diriģenta Māra Sirmā vadībā Svena Dāvida Sandstrēma divu stundu garo oratoriju "Mesija" pirmoreiz atskaņoja Latvijā. Un koncertzāles "Lielais dzintars" publika to uzņēma ar saviļņojumu. Šo pašu skaņdarbu kopā ar vēl diviem koriem – kori "Viļņa" un Šauļu kamerkori "Polifonija" – pagājušonedēļ, 20. aprīlī, bija paredzēts atskaņot arī 35. starptautiskajā festivālā "Resurrexit" Šauļos Lietuvā, Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila katedrālē. Taču "Mesijas" atskaņojums izpalika, jo Liepājas Simfoniskais orķestris īsi pirms koncerta nepiemērotu apstākļu dēļ nolēma tajā nepiedalīties.

Orķestra vadītājs Uldis Lipskis, skaidrojot šo lēmumu, minēja kādu 12 gadus senāku notikumu, kas orķestrim esot vēl spilgtā atmiņā. "Vēl šodien orķestra mūziķi atceras, ka viņiem bija jāspēlē pilsētas laukumā, kad uz instrumentiem sniga sniegs. Un tā brūce pa divpadsmit gadiem nav aizdzijusi, kad vadība nepieņēma lēmumu pasargāt viņus gan no pazemojuma, gan no instrumentu bojājuma, tas jau ir folklorizējies un tas visu laiku vēl ir orķestra, kā saka, kolektīvajā atmiņā," U. Lipskis sacīja un pastāstīja, ka pērn "pēc ļoti ilga un smaga darba" noslēgts darba koplīgums, kurā minēts, ka mūziķi strādā, ja gaisa temperatūra ir no 18 grādiem līdz 25, citādi nav iespējams spēlēt atbilstošā kvalitātē. "Zemas un augstas temperatūras apdraud, pirmkārt, jau cilvēku veselību, arī instrumentus – daļa instrumentu var saplaisāt, kad vēsā laikā spēlē, – un arī skanējumu," skaidroja orķestra vadītājs.

