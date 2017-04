Sieviešu koris “Aija” aicina uz svētku koncertu

Atslēgvārdi koris | aija | koncerts

Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā, pulksten 15.00 Liepājas Latviešu biedrības namā norisināsies svētku koncerts “Vētras klusumā”, kurā savu 25 gadu jubileju atzīmēs Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra sieviešu koris “Aija” kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes vīru kori “Gaudeamus” un mūziķu grupu Normunda Kalniņa vadībā, portālu informēja Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra projektu vadītāja Inese Sērdiene.

Sieviešu koris “Aija” (diriģente Gunta Vite, kormeistare Antra Berga) dibināts 1992. gadā, un savas pastāvēšanas 25 gados sevi pierādījis gan vietēja, gan starptautiska mēroga konkursos un koncertos. Kopš 1996. gada koris piedalījies 25 starptautiskos koru konkursos, tostarp Itālijā – Romā, Francijā – Tūrā, Anglijā – Langollenā, Lietuvā – Klaipēdā, Ungārijā – Pečā, Spānijā un citviet, kā arī ieguvis godalgotas vietas 4. Pasaules koru olimpiādē Ķīnā un 8. Pasaules koru olimpiādē Rīgā.

Atzīmējot sieviešu kora “Aija” 25 gadu jubileju, 2016. gada nogalē izdots jau otrais kora mūzikas albums “Uzvelk baltu zēģelīti”, kurā apkopoti pēdējo 15 gadu mākslinieciskās darbības rezultāti. Tajā iekļauti skaņdarbi, kurus komponisti radījuši tieši sieviešu korim “Aija” – I.Arne “Izkal man, bāleliņi”, A.Kontauts “Izkal man saules saktu”, R.Kalsona “Uzvelk baltu zēģelīti, iet laiviņa mirdzēdam’”. Kora 10 gadu jubilejā S.Mence korim veltīja vokāli simfonisko darbu “Zemes dziesma”, bet kora 25 gadu jubilejas koncertā dzirdēsim viņas radīto kantāti “Vētras klusumā” ar O.Gūtmaņa un V.Belševicas vārdiem, kā arī A.Kontauta dziesmu “Pelēkā apmetnī tinusies” (I.Baltpurviņas vārdi) – abi darbi būs pirmatskaņojumi. Jubilejas koncertā skanēs arī citas jau plašāk pazīstamas un savu popularitāti iemantojušas latviešu komponistu dziesmas – I.Kalniņa, J.Lūsēna, S.Mences, M.Freimaņa, maestro R.Paula un citu autoru skaņdarbi. Koncertu kuplinās mūziķu grupa Normunda Kalniņa vadībā. Programmu vadīs aktieris Leons Leščinskis.

Sieviešu kora dāmas sveikt Liepājā ieradīsies un koncertā piedalīsies arī Rīgas Tehniskās universitātes vīru koris “Gaudeamus” (mākslinieciskais vadītājs Ivars Cinkuss, diriģents Rihards Rudzītis, koncertmeistare Sarmīte Ārenta). Abus korus saista jau ilgstoša draudzība – kopā būts pat pasaules koru olimpiādē Ķīnā. Jubilejas koncertā kora “Gaudeamus” izpildījumā skanēs gan klasikas pērles – E.Dārziņa, P.Barisona, J.Vītola kompozīcijas, gan mūsdienu komponistu, to vidū arī J.Kulakova un J.Vaivoda, dziesmas.

Sieviešu kora diriģente un koncerta mākslinieciskā vadītāja Gunta Vite, uz koncertu aicinot, stāsta: “4.maijs Latvijai ir īpaša diena, tāpēc bez liela patosa koncerta vadmotīvs “Mīlestība nekad nebeidzas” šoreiz izskanēs kā mīlestība pret dzimto Liepāju, bērniem, ģimeni, tuvu cilvēku, Latviju – mūsu tēvu zemi. Kā rakstījis Olafs Gūtmanis: “Es šķirties negribu no mazā zemes stūra, no sīkas strēmeles starp plašiem ūdeņiem. Es vienmēr dzīvošu starp ezeru un jūru, kā varavīksne padzeršos no tiem.””

Ieeja koncertā ir bez maksas.