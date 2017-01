Vai "Debesis iekrita Tevī" kļūs par vērtīgāko dziesmu?

Atslēgvārdi muzikālā banka | debesis iekrita tevī | musiqq | prāta vētra

Rītvakar norisināsies "Latvijas radio 2" rīkotās popa un roka dziesmu aptaujas "Muzikālā banka" fināls. Tajā uzzināsim, kura no tām kļūs par "Muzikālās bankas" vērtīgāko dziesmu. Starp finālistēm ir arī vairākas liepājnieku dziesmas, un lielas izredzes kļūt par vērtīgāko dziesmu ir grupas "Musiqq" dalībnieka un dziesmu autora Marata Ogļezņeva radītajai dziesmai "Debesis iekrita Tevī".

Dziesmu aptaujas "Muzikālā banka" 15 labākās dziesmas un to izpildītāji ir "Buorstous" – Guntra Kuzmina; "Čaļi" – grupa "Musiqq"; "Daļa no sirds" – Mārtiņš Ruskis; "Debesis iekrita Tevī" – grupas "Prāta vētra" un "Musiqq"; "Es Tev" – grupa "Otra puse" un Antra Stafecka; "Kāds trakais mani uzgleznos" – Samanta Tīna; "Ko tu dari?" – Justs; "Lavīnas" – grupa "The Sound Poets"; "Laika upe" – Markus Riva; "Laiks" – Andris Ērglis un Antra Stafecka; "Miglas rīts" – Intars Busulis; "Nāc" – Ivo Fomins; "Pēdas uz palodzes" – "Līvi" un Buks; "Tepat" – Dons; "Vienaldzības" – Agnese Rakovska. To, kādā secībā dziesmas ierindosies un kura kļūs par vērtīgāko dziesmu, uz pusēm nosaka skatītāji un "Muzikālās bankas" ekspertu padome, kurā šogad piedalās komponisti Boriss Rezņiks, Mārtiņš Brauns, Uldis Marhilēvičs, Jānis Lūsēns, dziedātājs Viktors Lapčenoks, operas solists Jānis Apeinis, ģitārists Mārcis Auziņš, dziedātāja Dināra Rudāne, Rīgas Doma kora skolas Džeza nodaļas vadītājs Tālis Gžibovskis, reperis Ozols, dziedātājs Normunds Rutulis, dīdžejs Toms Grēviņš, dziedātājs Gunārs Kalniņš.

"Muzikālās bankas" fināla ceremonija norisināsies 21. janvārī Ventspils Olimpiskajā centrā, un biļetes uz to ir izpārdotas, bet TV skatītāji finālu varēs vērot 21. janvāra vakarā pulksten 19.05 un pēc tam 21.25 kanālā "LTV1".