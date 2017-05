Āfrikas blūza dārgakmens Rolands Čakonte Liepājas koncertzālē

Sestdien, 10.jūnijā vasarīgās noskaņās turpināsies Liepājas koncertzāles producētā sērija “Pasaule Lielajā dzintarā”, kas šoreiz klausītājiem piedāvās baudīt afrikāņu blūza noskaņas. Kamerūnā dzimušā Rolanda Čakontes (Roland Tchakounté) neparastais vokālais sniegums un interesantais fonētiskais skanējums savienojumā ar blūza melodijām latviešu klausītāju ausīm būs nebijis muzikālais piedzīvojums.

Āfrikas blūza dārgakmens Čakonte jau no bērna kājas uzsūcis talantīgāko afroamerikāņu mūzikas esenci un viņa dziesmās virmo smeldzīgas izjūtas no bēgļa dzīvē pieredzētā. Pametis dzimto ciematu, māti, septiņus brāļus un māsas, lai nelegāli, ar bēgļiem pilnā laivā dotos uz Eiropu, kur Čakonte cīnījies par izdzīvošana urbānajos džungļos. Tieši skumjas pēc mīļajiem veido Čakontes stāstus, kas neatstāj vienaldzīgus.

"Es neesmu drūms tipiņš, bet drīzāk optimists", mūziķis uzsver, "tomēr tu nevari slēpties no dzīves realitātes aiz optimista maskas, melojot sev un citiem. Tieši to es vēlos teikt ar savām dziesmām. Izdziedāt skumjas ir vislabākais veids, kā no tām atbrīvoties".

Par savu mūziku Čakonte stāsta: "Bērnībā man ļoti patika klausīties tautasdziesmas, ko dziedāja manā ģimenē. Man visapkārt skanēja arī Sahel mūzika, kuras pirmavoti nāk no Senegālas, Gvinejas un Mali nomadu cilšu folkloras. Kādudien es izdzirdēju Džona Lī Hukera (John Lee Hooker) ierakstus un saliekot viņa blūza vēstījumu kopā ar savas tautas mūzikas tradīcijām, atskārtu, ka esmu atradis savu izteiksmes valodu. Āfrikas un Amerikas blūza aplis ir noslēdzies".

Rolanda Čakontes radošo biogrāfiju papildina 6 solo albumi un neskaitāmi koncerti visā pasaulē, ieskaitot uzstāšanos tādās prestižās vietās, kā "Jazz Cafe" Londonā, "New Morning" klubā Parīzē, festivālos "Blues Sur Seine" un "Chicago Blues Festival". Liepājas koncertā piedalīsies: Rolands Čakonte (balss/ģitāra), Miks Ravasā (ģitāra), Karims Buazā (bungas).

Koncerts notiks 10.jūnijā pulksten 20, taču klausītāji laipni aicināti ierasties jau no pulksten 19, kad koncertzāles foajē iesildošo performanci brīvā un nepiespiestā atmosfērā sniegs duets no grupas “Ainavisti”.

„Ainavisti" ir viena no Latvijas labākajām ritmiskās mūzikas izpildītājmākslinieku apvienībām, kas pavisam nesen izdevusi savu debijas albumu. Edgars Cīrulis (klavieres) un Svens Vilsons (ģitāra) ir sevi pierādījuši komponisti un mūziķi, kas gada laikā realizējuši vairākas veiksmīgas sadarbības - "Metheny/Mays Tribute", "Rango" un "Etno+Jazz". „Ainavisti" koncertējuši arī festivālā "Rīgas Ritmi" un pirmatskaņojuši koncertprogrammu "Dali Pastaiga". Divatā Edgars un Svens atskaņos oriģinālkompozīcijas gan no „Ainavistu", gan no citu projektu repertuāriem.

Koncerts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Liepājas domes atbalstu. Biļetes no 7 eiro nopērkamas visās Biļešu paradīzes kasēs, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā. Skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm un grupām pieejamas atlaides. Plašāka informācija par norisēm koncertzālē: www.lielaisdzintars.lv.