Aicina gatavoties Līgo svētkiem Vasaras saulgriežu tirdziņā Rožu laukumā

Lai koptu latviskās vasaras saulgriežu tradīcijas un godam sagatavotos svētkiem, tiek organizēts Vasaras saulgriežu tirdziņš Rožu laukumā, kurš jau tradicionāli norisināsies divu dienu garumā 21. un 22. jūnijā no pulksten 9:00 līdz 17:00.

Tirdziņa laikā liepājniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja iegādāties, nobaudīt un pielaikot dažādus svētku galda labumus, amatnieku meistardarbus un citas krāšņumlietas. Dalībnieki no tuviem un tālākiem novadiem iepriecinās apmeklētājus un radīs to noskaņu, kas ir nepieciešama, gatavojoties vieniem no gada gaidītākajiem un tautā mīlētākajiem svētkiem – Saulgriežiem, vedot līdzi tradicionālos svētku ēdienus, vietējās delikateses un meistardarbus, ko citādi veikalu plauktos neatrast.

Tirdziņa sortimenta klāstā mājražotāji no Liepājas un tās rajona, Kuldīgas, Talsu, Siguldas, Tukuma un citiem novadiem būs sarūpējuši un piedāvās Latvijā ražotu kvasu, dažādus sierus, kūpinātas zivis un gaļu. Rožu laukumā būs iespēja iegādāties arī delikateses no brieža gaļas un truša gaļas pastēti, lauku maizīti, sklandu raušus un citus konditorejas izstrādājumus, mājas vīnus un liķierus, priežu čiekuru veselīgos izstrādājumus, zemenes, medu, dažādus garšvielu maisījumus, mājās ražotu saldējumu, konfektes un vārītos krēmus.

Kā katrām latviešu saulgriežu svinībām, arī Jāņiem piedien ne vien varena mielošanās, bet arī pucēšanās, tāpēc tirdziņā varēs iegādāties arī dažādas lina kleitas, cepures, Latvijā ražotu kosmētiku, ērtus apavus, šalles, rotas no akmens, pērlēm, sudraba un ziediem, bet cienasta svētku galdam – galdautus un krāšņus koka izstrādājumus, kas lieliski noderēs svētku svinību vietas iekārtošanai. Tirdziņš būs saistošs ne vien liepājniekiem, bet arī pilsētas viesiem, jo piedāvājumā būs dažādi suvenīri ar Liepājas simboliku. Šajā reizē dārza mīļotājiem būs lieliska iespēja izvēlēties sev tīkamāko no plaša rožu un dekoratīvo koku stādu piedāvājuma. Lai līgošana jautrāka, tirdziņā tiks piedāvāti arī mūzikas ieraksti lustīgam svētku noskaņojumam.

Vasaras Saulgriežu tirdziņu organizē biedrība “ETNO Liepāja”, lai ikviens pienācīgi sagatavotos gada lielākajām svinībām. Būsiet mīļi gaidīti Vasaras saulgriežu tirdziņā!