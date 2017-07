Biedrības nams pirmo reizi Liepājā rīko smaržīgo puķuzirņu izstādi

Pirmoreiz Liepājā, divu dienu garumā, no 7. līdz 8. jūlijam, Liepājas Latviešu biedrības nama foajē varēs apskatīt vairāk kā 40 dažādu šķirņu lielziedu puķuzirņus. Šādu ziedu izstādi Liepājas Latviešu biedrības nams organizē pirmo reizi sadarbībā ar puķuzirņu audzētājiem Liepājā un novadā. Izstādes atklāšana notiks 7. jūlijā plkst. 11.00, pēc kuras interesenti aicināti Biedrības nama Galerijā apmeklēt lektores Agritas Jērumas lekciju un meistarklasi “Aromterapija no pašu dārza”.

Liepājas Latviešu biedrības nams jau 10 gadus organizē un aicina apmeklēt ziedu izstādes. Biedrības nama valdes locekle Vita Hartmane atzīmē: “Puķuzirņu izstāde līdz šim laikam man bija sen lolots sapnis, bet tagad tas ir piepildījies, un šonedēļ pie mums pirmoreiz smaržos balti, rozā, tumšsārti un pavisam raibi puķuzirņi. Jāatzīmē, ka ne mazāku prieku rada mūsu sadarbība ar lektori Agritu Jērumu, jo tagad ikvienam interesentam būs iespējams uzzināt dabīgo smaržu kompozīciju izveides pamatprincipus, un arī es ar jauniegūtajām zināšanām varēšu no savas rožu dārza kolekcijas pagatavot kādu īpašo smaržu.”

Jūlijs ir ziediem un smaržām bagāts mēnesis, un puķuzirnīši ir tie, kas katru gadu ikviena skatienu piesaista ar savu dzīvespriecīgumu, trauslo ziedu burvību un krāsu dažādību. Šie neparastās formas ziedi uzrunā ar krāšņajām ziedkopām, maigajiem pasteļtoņiem, daudzkrāsainību un patīkami maigo aromātu, kas rada dzīvespriecīgu noskaņu. Puķuzirņu toņu bagātība ir plaša, īpaši spenseriem (puķuzirņiem ar krokotām ziedlapiņām).

Ziedus izstādei būs sarūpējuši Silvija un Lita Pinkules, Iveta Abramova, Dace Knēve no Liepājas, Anita Lupkina un Mirdza Būka no Grobiņas. Lai arī puķuzirņi ir ātri augoši un ilgi ziedoši vīteņaugi, kas ar savu ziedu krāšņumu mūs priecē no maija līdz pat rudens sākumam, tiem ir savas audzēšanas prasības, kas jāievēro. Izstādes apmeklētājiem būs iespēja saņemt arī noderīgu konsultāciju par šķirnēm un uzklausīt padomus šo vasaras ziedu audzēšanā.

Grāmatas “Smaržu burvība” autore Agrita Jēruma ir aromterapijas speciāliste un praktiķe, kura interesentiem sniegs iespēju līdzdarboties dabīgo smaržu gatavošanas meistarklasē, kurā varēs pagatavot savas individuālās dabīgās smaržas no augu ēteriskajām eļļām dzīvesspēkam un radošumam. Apmeklētājiem meistarklase ir bez maksas.

Agrita aromterapiju praktizē kopš 2010. gada, izzinot arvien no jauna un pielietojot ēterisko eļļu enerģiju savā praksē dažādos veidos, individuālās konsultācijās un radošas vibrāciju aromterapijas nodarbībās un meistarklasēs.

Izstādi dzīvespriecīgāku iekrāsos arī radošās pilnveides studijas ‘’Mākslas Pasāža RADI’’ dalībnieku gleznotie puķuzirņi jauktā tehnikā, kas tapuši vasaras cikla radošo nodarbību laikā mākslinieces Ilzes Elizabetes Rasas vadībā. Darbu autori ir studijas audzēkņi vecumā no 4 līdz 12 gadiem.

Puķuzirņu izstāde Biedrības nama foajē apskatāma:

7. jūlijā no pulksten 11.00 līdz 18.00,

8. jūlijā no pulksten 10.00 līdz 18.00.

Ieeja izstādē ir bez maksas.