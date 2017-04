Trešdien, 26.aprīlī pulksten 19 koncertu sērijas “Pasaule Lielajā dzintarā” ietvaros Liepājas koncertzāle piedāvā 21.gadsimta spilgtākā ērģelnieka, virtuozā izpildītāja un komponista Kamerona Karpentera (Cameron Carpenter, ASV) solokoncertu.

Pateicoties savai neatkārtojamajai muzikalitātei, pilnīgi bezgalīgajām tehniskajām iespējām un pionera garam, Kamerons Karpenters jau 36 gadu vecumā ir atstājis neizdzēšamu nospiedumu pasaules mūzikas vēsturē. Dēvēts par spilgtāko 21.gadsimta ērģelnieku, viņš savaldzina ar savu muzikalitāti, apžilbina ar virtuozitāti un pārsteidz ar jaunatklājēja garu un radošu oriģinalitāti.

Koncertturnejās Kamerons Karpenters dodas ar savu sapņu instrumentu - unikālām digitālajām ērģelēm, kas veidotas pēc paša mūziķa izstrādāta prototipa. Īpaša ir arī šī kompānijas “Marshall & Ogletree” veidotā instrumenta skaņu palete, kas balstīta uz digitalizētu vairāku slavenu ASV ērģeļu “tembru banku” jeb t.s. sempliem. Ar savām iespaidīgajām ceļojošajām ērģelēm jeb “International Touring Organ” Kamerons Karpenters ieradīsies arī Latvijā, lai koncertzāli “Lielais dzintars” pieskandinātu ar solokoncertu. Izpildītā programma sasauksies ar viņa albumu “All You Need Is Bach”, ko aizvadītās vasaras sākumā klajā laida ietekmīgais ierakstu nams “Sony Classical”. Tā nosaukums sabalsojas ar leģendāro grupas “The Beatles” skaņu plati “All You Need Is Love”, tādējādi idejiski liekot vienlīdzības zīmi starp mīlestību un Baha mūziku.

"Bahs ir tik dziļi pārkrāsots un pārstrādāts, ka šī mūzika, šķiet, nāk no tālas planētas vai nākotnes," par šo albumu rakstījis izdevums “The Telegraph”. Tikmēr žurnāls “Rolling Stones” ierakstu atzinis par netradicionālu un izteikti veiklu interpretāciju.

Virtuozais komponists un izpildītājmākslinieks ir unikāla parādība starp šodienas ērģelniekiem – viņa pieeja instrumenta spēlei grauj stereotipus par ērģelēm kā baznīcas instrumentu, vienlaikus pierādot un nezaudējot augsta tehniskā izpildījuma līmeni.

Kamerons Karpenters ir dzimis Pensilvānijā 1981.gadā. Bērnībā, būdams brīnumbērna statusā, viņš jau 11 gadu vecumā, vēl pirms iestāšanās Amerikas Zēnu kora skolā, izpildījis J.S.Baha Labi temperētā klavesīna prelūdijas un fūgas. Ziemeļkarolīnas mākslas skolā uzsāktās kompozīcijas un ērģeļspēles studijas viņš turpināja prestižajā Džuljarda mūzikas skolā Ņujorkā, ko absolvēja 2006. gadā ar maģistra grādu. Viens no viņa slavenākajiem skaņdarbiem ir “The Scandal” ērģelēm un orķestrim, kas paša autora un Brēmenes Vācu kamerfilharmonijas orķestra lasījumā pirmatskaņojumu piedzīvoja 2011. gadā Ķelnes filharmonijā. 2012. gadā Kārpenters saņēma nozīmīgo Leonarda Bernsteina balvu, ko viņam piešķīra Šlēzvigas-Holšteinas festivāls.

Koncerts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Liepājas domes atbalstu. Biļetes no 10 eiro nopērkamas visās Biļešu paradīzes kasēs, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā. Skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm un grupām pieejamas atlaides. Plašāka informācija par norisēm koncertzālē: www.lielaisdzintars.lv.