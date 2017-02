Jānis Šipkēvics ar unikālu koncertprogrammu šonedēļ viesosies “Lielajā dzintarā”

Sestdien, 18.februārī pulksten 16 koncertzālē “Lielais dzintars” solista Jāņa Šipkēvica, orķestra “Rīga” un ģitārista Matīsa Čudara izpildījumā tiks atskaņota krāšņa 21.gadsimta konceptsimfonija “Merkūrijs uz Mēness”. Koncerta pirmajā daļā ievadvārdus teiks muzikologs un mūzikas žurnālists Orests Silabriedis.

Amerikāņu komponista Skota Makalistera kolāžas tipa simfonija “Merkūrijs uz Mēness” tapusi 2012.gadā un Latvijā iepriekš atskaņota tikai vienreiz – 2016.gada martā, ievadot pavasara festivāla “Windstream” atklāšanas koncertu, par ko atskaņojums nominēts augstākajam apbalvojumam Latvijas mūzikas dzīvē – “Lielajai mūzikas balvai 2016” kategorijā Gada koncerts.

Konceptsimfonija "Merkūrijs uz Mēness" ir dialogs ar sabiedrību par mūsdienās aktuālām tēmām. Skaņdarbs šobrīd ir pasaules jaunākās mūzikas topa virsotnē un to atskaņo visā pasaulē. Darba panākumu atslēga slēpjas autora spējā ar sabiedrībā labi zināmu tēlu un ikonu palīdzību radīt mūziku, kas ļauj klausītājiem paskatīties uz planētu Zeme no augšas, no Mēness.

Mūzikas izteiksmē saklausāmi dažādi izteiksmes veidi - sākot no baroka laika mūzikas līdz laikam, kad radās klasiskais roks un artroks, līdz pat pavisām jaunām mūzikas atskaņošanas tehnikām un metodēm. Centrālais simfonijas muzikālais motīvs aizgūts no grupas "Pink Floyd" albuma "Dark Side of the Moon". Merkūrijs ir visas kompozīcijas galvenais vēstnesis, kura tēlam autors iedvesmu guvis no leģendārās grupas “Queen” solista Fredija Merkūrija dzīves un ikoniskās personības.

“Jāatzīst, ka vēl atbilstošāku solistu un vokālo meistaru šāda veida darbam, kurš tā spēlētos ar savu balsi, kā Shipsi (Jānis Šipkēvics) Latvijā neatrast. Arī mūziķis Matīss Čudars, kurš ir viens no vadošajiem jaunajiem džeza ģitāristiem Latvijā, ar savu virtuozo ģitārspēli papildināja simfonijas skanējumu, īpaši daļā “Pašnāvība in C”, kur caur ģitāras solo tika izteiktas sāpes un ciešanas,” pēc pirmatskaņojuma portālam KultūrasVēstis.lv rakstījusi Zane Skrauča.

Biļetes uz koncertu no 10 eiro nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā.

Koncerts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Liepājas domes atbalstu. Skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, grupām un konferences “Subject: Creativity” dalībniekiem pieejamas atlaides.