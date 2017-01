Jolanda Suvorova un draugi ielūdz uz jubilejas superšovu / burlesku ‘’91,5 minūtēs apkārt pasaulei’’

21. janvārī plkst. 19:00 Liepājas Latviešu biedrības namā uzstāsies Jolanda Suvorova, kura savu skatuves darbības jubileju nolēmusi nosvinēt kopā ar saviem cienītājiem, piedāvājot jaunu koncertprogrammu „91,5 minūtēs apkārt pasaulei”.

Kas mūs sagaida? Protams, Jolandas oriģinālie humoristiskie stāsti, anekdotes, satīriskās vārsmas, limeriki un ekstravagantu personāliju atveidojumi. Taču Jolanda nesvinēs viena, bet gan kopā ar draugiem – Sankt-Pēterburgas parodistu Vadim Jazz, Kanādas akordeonistu Morisu Balaskā un Gruzijas horeogrāfi Kamu.

Sankt-Pēterpurgas parodista Vadim Jazz izpildījumā Jums būs iespēja no jauna tikties uz skatuves ar tādiem pazīstamiem estrādes māksliniekiem kā Tina Tērnere, Elviss Preslijs, Merilīna Monro, Valērijs Ļeontjevs. Taču tas nav viss – mūs uz skatuves līdz šim nezināmā kvalitātē sagaidīs arī tādas vietējās izklaides industrijas zvaigznes un zvaigznītes Laima Vaikule, Žoržs Siksna, Baiba Sipeniece, Margarita Vilcāne, Fredis un citi.

Vairāku starptautisko konkursu laureāts, kanādiešu elektroniskā akordeona virtuozs Morisa Balaskā savos muzikālajos numuros spēj radīt visneiedomājamākās skaņu asociācijas. Uz Jolandas skatuves jubilejas svinībām Moriss ieradies ar tādiem pasaules hītiem savā neatkārtojamajā izpildījumā un apdarē kā Johana Sebastjana Baha „Tokāta Re minorā” Rīgas Doma ērģeļu skanējuma imitācijā, Deep Purple „Smoke On The Water” gandrīz vai kā autentiskas klasiskās elektriskās ģitāras izpildījumā, Johana Štrausa „Vīnes valsis” Londonas simfoniskā orķestra izpildījuma imitācijā, Back Street Boys „I want it my way”, Mireijas Matjē „Santa Maria”, ABBA „I have a dream”, „Fernando” un daudziem citiem skaņdarbiem.

Jolandas jubilejas koncertšova horeogrāfiskais noformējums uzticēts pazīstamajai Gruzijas horeogrāfei Kamai. Apmeklētājiem tiks piedāvātas gan nekur neredzētas indiešu dejas, Tālo Austrumu vēderkustības, gan arī tik ierastā čigānu brunču plivināšana un vēl daudz citu tautu kustību „šedevri”.

Visi, kas vēlas saņemt asprātīgu joku, sarkastisku parodiju, populāru melodiju, svaigāko anekdošu, krāšņu tērpu, eksotisku deju un pacilāta garastāvokļa kokteili, laipni lūgti pie Jolandas Suvorovas jubilejas svinību galda!