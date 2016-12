Klubā „Fontaine Palace” notiks vērienīgas Jaungada sagaidīšanas svinības

31. decembra vakarā Liepājas klubs „Fontaine Palace” aicina sagaidīt gadumiju ar vērienīgu koncertprogrammu – īpaši šim notikumam uz skatuves kāps kolektīvs „Fontaine House Band Extravaganza”, kurā, paralēli grupas kodolam, uzstāsies liels skaits viesmūziķu no Latvijas, Dānijas un ASV. Pirms un pēc koncerta par muzikālo atmosfēru gādās dīdžeju kolektīvs.

„Fontaine House Band Extravaganza” pamatsastāvu veido basģitārists Mārtiņš Burkevics, grupas „Iļģi” ģitārists Egons Kronbergs, apvienību „All Day Long” un „Alis P” bundzinieks Edgars Āboliņš un jau labu laiku Latvijā dzīvojošais kluba saimnieka Luija Fonteina (Louie Fontaine) grupas sitamo instrumentu meistars Džons Vašingtons (John DC Washington) no ASV. Viesu kārtā uz skatuves kāps Gregorijs Boids (Gregory Boyd) no ASV, Ņūorleānas, iespaidīgais ģitārists un dziedātājs Lord Bishop no ASV, Ņujorkas, mūziķis Jēkabs Zemzaris, kā arī pats „Fontaine Palace” namatēvs Luijs Fonteins. Pavadošo vokālu funkcijas pildīs Liepājas dvīņumāsas, mūziķes The Fab Twins. Paredzēts, ka apvienība spēlēs gan dažas klausītājiem jau labi zināmas dziesmas, gan sniegs nelielu ieskatu katra viesmākslinieka daiļradē.

No vakara sākuma līdz pat rīta gaismai par muzikālo atmosfēru rūpēsies vairāki dīdžeji, kuri jau uzskatāmi par pārbaudītām vērtībām un klubā „Fontaine Palace” dzirdēti vairākkārt.

„Fontaine Palace” pastāv jau vairāk kā vienpadsmit gadus un vienlaikus ar Jaungada svinībām, svinēs arī savu divpadsmito jubileju. Klubs atrodas Dzirnavu ielā 4, Liepājā un durvis svinētgribētājiem vērs plkst. 23:00. Biļetes par izdevīgāku cenu pieejamas interneta vietnē www.ticketshop.lv, kur tās maksās 5 eiro, pirms pasākuma 7 eiro.