KRISTĪNE PRAULIŅA UN “ALASKA DREAMERS” AR SOULA MŪZIKAS PROGRAMMU KONCERTĒS “LIELAJĀ DZINTARĀ”

Svētdien, 29.janvārī pulksten 17 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” ar oriģinālmūzikas programmu “Rise” jeb “Celties” viesosies jaunās paaudzes mūziķu grupa “Alaska Dreamers” un džeza vokāliste Kristīne Prauliņa.

Par džeza eņģeli Kristīni Prauliņu maestro Raimonds Pauls teicis: „Kristīne reiz parādījās orķestra mēģinājumā, nodziedāja vienu dziesmu un orķestra mūziķi sāka aplaudēt. Ticiet man, tas nenotiek bieži. Tādas dziedātājas mums sen nav bijis, ļoti iespējams, ka nekad nav bijis.”

Šarmantā dziedātāja 2014.gadā konkursā "Riga Jazz Stage" saņēmusi Grand Prix džeza vokāla kategorijā un atpazīstamību guvusi sadarbojoties gan ar Latvijas Radio bigbendu, gan ar maestro Raimondu Paulu, kopīgi ierakstot albumu "Melns ar baltu", kas vēlāk ticis nominēts Latvijas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons".

Grupā “Alaska Dreamers” kopā ar Kristīni apvienojušies šī brīža spožākie Latvijas jaunās paaudzes mūziķi, un sastāva spēlētā mūzika ir viegls sajaukums starp soul, r’n’b, post-rock, blūza, džeza un folka mūziku. Apvienība īpaši izceļas ne tikai ar savas oriģinālmūzikas krāsaino dabu, bet arī ar ne tik bieži sastopamo lielo dalībnieku skaitu uz skatuves, vienlaicīgi tur atrodoties aptuveni 10 cilvēkiem. Bez grupas solistes sastāvā ietilpst arī Reinis Ozoliņš (bass/bekvokāls), Rūdolfs Dankfelds (bungas), Jānis Ruņģis (ģitāra), Jānis Kalniņš (ģitāra), Oskars Ozoliņš (trompete), Kristaps Lubovs (saksofons), Laura Rozenberga (trombons), Ritvars Garoza (klavieres), Migels Andress Ernendess Giraldi (sitaminstrumenti), Mārcis Vasiļevskis (ģitāra) kā arī Gustavs Erenpreiss (skaņu režija).

“Alaska Dreamers” ar mūzikas palīdzību klausītājiem vēlas nodot miera, bezrūpības un gaišuma sajūtu, uz brīdi liekot aizmirsties no ikdienišķajām rūpēm un ļauties muzikālam piedzīvojumam. Grupai raksturīgs dvēselisks un pasaulīgs skanējums, personīga pieeja katram no saviem klausītājiem. Koncertprogramma “Rise” ir kā simbolisks apzīmējums mūsu dzīves kustībai un jaunradītajai mūzikai, un lielisks ievads pirms 2017.gada rudenī gaidāmā “Alaska Dremers” debijas albuma ieraksta.

Alaska Dreamers - About You from Alaska Dreamers on Vimeo.

Biļetes uz koncertu no 7 eiro nopērkamas visās Biļešu paradīzes kasēs, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā. Darba laiks no pulksten 10 līdz 20, svētdienās no 10 līdz 15. Skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm un grupām pieejamas atlaides.