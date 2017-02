Lielais Dzintars aicina baudīt Valentīndienu

Valentīndienas vakarā, 14.februārī pulksten 19 koncertzālē ''Lielais dzintars'' notiks Andreja Osokina un Katrīnas Gupalo jaunās koncertizrādes ''Pēc pusnakts / After midnight’' pirmizrāde. Koncertizrāde ir stāsts par sievieti, kurai ir dažādas šķautnes – viena liriska, maiga un mierīga, otra – koķeta, strauja un nevaldāma.

Stāstu veido dziedātāja un pianiste Katrīna Gupalo, dejotāja un horeogrāfe Gabija Bīriņa, pianists Andrejs Osokins un sitaminstrumentālists Elvijs Endelis. Par uzveduma vizuālo ietvaru rūpējas video mākslinieks un projekciju autors Jānis Romanovskis, kā arī stilisti un tērpu mākslinieki – Reinis Ratnieks un Iveta Vecmane.

Koncertizrādes gaitā būs neprognozējami sižeta pavērsieni, kas izpaudīsies gan Katrīnas un Gabijas izspēlētajā stāstā par sievietes dabu, gan mūzikā – no klasikas līdz džeza improvizācijām. Panākumiem bagātais pianists Andrejs Osokins šajā uzvedumā pirmo reizi spēlēs džeza mūziku plašākai publikai: “Šāds izaicinājums man ir pirmo reizi dzīvē, kas klasiskās mūzikas pianistam ir diezgan grūti, bet tajā pašā laikā ļoti aizraujoši.” Programmā Katrīnas Gupalo spēcīgajā un vienlaikus īpaši sensuālajā tembrā izskanēs amerikāņu zelta mūzikas laikmeta kompozīcijas, ko 20.gadsimta populārākajās kinofilmās un mūziklos izpildījušas Merilina Monro, Nina Simone, Petsija Klaina un citas šī laikmeta dīvas.

Andrejs Osokins ir pasaules nozīmīgāko starptautisko pianistu konkursu laureāts un šobrīd pieprasītākais latviešu pianists pasaulē, kurš regulāri uzstājas leģendārās Eiropas koncertzālēs un sadarbojas ar izcilākajiem diriģentiem un solistiem. Katrīna Gupalo ir viena no neordinārākajām latviešu mūziķēm, kura nesen beigusi mācības prestižajā Rietumu Mūzikas akadēmijā Kalifornijā, ASV. Pateicoties profesionālajai izglītībai trīs dažādās mākslas sfērās - klavierspēlē, vokālajā mākslā un aktiermeistarībā - Katrīna uz skatuves spēj uzburt neparastu, ekspresīvu un juteklisku pasauli. Horeogrāfes un džeza dejotājas Gabijas Bīriņas ekspresīvais talants pavēris viņai iespēju piedalīties daudzveidīgos projektos Latvijā un ārpus tās robežām. Pēc studijām Dānijā Gabija zināšanas papildinājusi meistarklasēs Parīzē, Ņujorkā un Tbilisi. Elvijs Endelis ir viens no spožākajiem Latvijas jaunās paaudzes sitaminstrumentālistiem. Ieguvis augstas godalgas vairākos starptautiskos konkursos un 2013.gadā kļuvis par prestižā “Yamaha Music Foundation of Europe” konkursa uzvarētāju.

Biļetes uz koncertu no 12 eiro nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā.

Koncerts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Liepājas domes atbalstu. Skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm un grupām pieejamas atlaides.

14.februāra vakarā īpašu piedāvājumu sagatavojis arī koncertzāles 7.stāva restorāns “TINTO”. Plašāka informācija un galdiņu rezervācija pa tālruni 634 51072.