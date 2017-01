LIELAJĀ DZINTARĀ - ĶĪNIEŠU JAUNĀ GADA LIELAIS SVĒTKU KONCERTS

1.februārī pulksten 19 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” izskanēs krāšņs Ķīniešu Jaunā gada svētku koncerts, kurā piedalīsies divi eksotiski orķestri no Ķīnas ziemeļiem un dienvidiem - Šaaņsji Ķīnas radio orķestris un Džedzjanas tradicionālais orķestris.

Koncertprogramma „Zīda ceļš un Fučuna kalns Capriccio” klausītājus ievedīs Ķīnas dienvidu un ziemeļu dabas burvībā, aptverot divas šī reģiona ievērojamākās vietas un kultūrvērtības - Zīda ceļu, kas senos laikos aizsācies Šaaņsji provincē, un Fučun kalnu Džedzjanas provincē, kas atpazīstams ar gleznaino apkārtnes ainavu. Koncerts veidots kā kultūru apmaiņas iespēja, piedāvājot klausītājiem iepazīt Ķīnas tradicionālo mūziku, kas tiks izpildīta uz etniskajiem instrumentiem.

Abi orķestri - Šaaņsji Ķīnas radio orķestris (Shaanxi Broadcasting Chinese Orchestra) un Džedzjanas tradicionālais orķestris (Zhejiang Traditional Orchestra) - ir augsti godalgoti un ieguvuši Ķīnas Nacionālās mākslas fonda apbalvojumu, kā arī tiek atzīti kā labākie un zīmīgākie tradicionālās formas mūzikas orķestri Ķīnas kultūrā.

Ķīniešu Jaunā gada Lielā svētku koncerta tradīcija aizsākusies 90.gadu beigās Vīnes “Musikverein” koncertzālē, un kopš tā laika Jaunā gada koncertprogrammas ik gadu tiek atskaņotas visā pasaulē tieši ķīniešu gadu mijas laikā. Šogad, atzīmējot koncertu cikla 20 gadu jubileju, plānoti aptuveni 30 Ķīniešu Jaunā gada koncerti vairākos kontinentos, sākot no Ķīnas līdz Eiropai, turnejā iekļaujot arī Latviju.

Biļetes uz koncertu no 5 eiro nopērkamas visās Biļešu paradīzes kasēs, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā. Darba laiks no pulksten 10 līdz 20, svētdienās no 10 līdz 15. Skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm un grupām pieejamas atlaides. Koncertu organizē “Lielais dzintars” sadarbībā ar “Wu Promotion”.