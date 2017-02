“Lielajā dzintarā” tiks atskaņota garīgās mūzikas koncertprogramma “Mūžīgā gaisma”

Piektdien, 10.februārī pulksten 19 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” tiks atskaņota lielās formas koncertprogramma “Mūžīgā gaisma”, kuras izpildījumā piedalīsies 150 koristi, Liepājas Simfoniskais orķestris, diriģenti Jēkabs Ozoliņš un Ilze Balode, kā arī atzīti solisti.

Koncertprogrammas 1.daļā izskanēs komponista Karla Dženkinsa (Karl Jenkins) cikls "Stabat Mater" kora "Laiks", Liepājas Simfoniskā orķestra, solistes Ievas Paršas un diriģentes Ilzes Balodes izpildījumā, savukārt koncerta turpinājumā britu autora Hovarda Gudala (Howard Goodall) rekviēmu "Eternal Light" izpildīs kori "Amenda" (Talsi), "Vaiņode", "Laiks", "Līva", Latvijas Bankas koris, solisti Ieva Dreimane (soprāns) un Ivars Cinkus (baritons) diriģenta Jēkaba Ozoliņa vadībā. Abi skaņdarbi koncertā piedzīvos pirmatskaņojumu Latvijā.

Stabat Mater – 2008. gadā autora komponēts cikls, kas balstīts 13.gadsimta Romas katoļu baznīcas poēmā. Tās pieraksts piedēvēts Jakaponem da Toldi (Jacapone da Toldi), bet virsraksts ir kā aizguvums no poēmas pirmās rindas "Stabat Mater dolorosa" (stāvēja māte noskumusi). Šis teksts tiek atzīts par vienu no emocionāli uzrunājošākajiem vēstījumiem par Mātes Marijas ciešanām Jēzus Kristus krustā sišanas laikā. Iepriekš šo spēcīgo tekstu savā daiļradē muzikāli apcerējuši tādi komponisti kā Haidns, Dvoržāks, Vivaldi, Rosini un citi. Velsiešu izcelsmes komponists Karls Dženkinss emocionālo tekstu un biblisko sižetu ietvēris mūsdienām saistošākā valodā, taču vienlaikus neaizmirstot par pirmatnējā avota seno izcelsmi. Tāpat kā citi Dženkinsa skaņdarbi, šī kompozīcija ietver vairāku elementu sintēzi – kora un orķestra skanējumu apvienojumā ar etniski-tradicionālām iezīmēm, kā arī Tuvo Austrumu instrumentu un vokālo iezīmju izmantošanu.

Hovards Gudals - viens no šī brīža izcilākajiem un daudzpusīgākajiem britu komponistiem, kura vārds plašākai auditorijai parasti asociējas ar britu kinofilmām sarakstīto mūziku. Atzītais komponists sacerējis arī vairākus mūziklus, kas atskaņoti daudzviet pasaulē un neskaitāmus kormūzikas darbus. Rekviēms “Eternal Light” ir viens no visvairāk atskaņotajiem rekviēmiem Anglijā, par kuru Gudals 2009.gadā saņēmis arī “Classical Brit Award” kā gada komponists.

Biļetes uz koncertu no 4 eiro nopērkamas visās Biļešu paradīzes kasēs, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā. Darba laiks no pulksten 10 līdz 20, svētdienās no 10 līdz 15. Koncertu organizē SIA “Lielais dzintars”, norisi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Liepājas pilsētas dome.