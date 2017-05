Liepājas muzejā 4. maijā klās balto galdautu un aicinās iepazīt Latviešu tradicionālo virtuvi

4. maijā no plkst. 14 - 16 Liepājas muzejā Kūrmājas pr. 16/18 notiks baltā galdauta svētkiem veltīts pasākums, kurā Lejaskurzemes ēdienu pazinēja Velta Cīpa iepazīstinās ar tradicionālo latviešu virtuvi, ļaujot nogaršot trīs kārtu maltīti, to bagātinot ar stāstījumu par ēdienu izcelsmi un recepšu tapšanu senlatviešu virtuvē.

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienu Liepājas muzejs aicina svinēt latviskā noskaņā, velkot labākos godu tērpus un klājot balto galdautu, lai pulcētu savus draugus, brāļus, māsas un ciemiņus pie viena galda un vienotos svētku mirklī, pie nama mātes sarūpētā cienasta.

Šoreiz pie galda Liepājas muzeja ekspozīcijā “Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs”, aicina Lejaskurzemes ēdienu pazinēja Velta Cīpa. Grāmatas "Kulinārais mantojums Lejaskurzemē" autore, Velta cīpa, raksta: “Gluži tāpat kā pilnīga maltīte sastāv no trim ēdieniem, tāpat arī mūsu kultūra sastāv no pagātnes, tagadnes un nākotnes. Ir ļoti svarīgi apzināties mūsu unikālo senču virtuvi, prasmes un receptes. Gatavosim no pašu audzētās un radītās produkcijas, lai atrastu mūsu pašu „latvisko” garšas izjūtu.”

Ēdienkarte mielastam:

Rūgušpiens ar, papīrā, uz oglēm ceptu siļķi;

Apaļi vārīti kartupeļi mundierī ar balto sviestu;

Liekumu kniblaki ( desiņas);

Saldā zupa „Kunkulīne”

Ieeja pasākumā – 6 EUR. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot +371 29605223 vai rakstot e-pastā: pasts@liepajasmuzejs.lv