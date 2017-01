Osokins un Gupalo Valentīndienā Liepājas koncertzālē pirmatskaņos jaunu koncertprogrammu

Visu mīlētāju dienas vakarā, 14.februārī pulksten 19 Liepājas koncertzālē ''Lielais dzintars'' notiks Andreja Osokina un Katrīnas Gupalo jaunās koncertizrādes ''Pēc pusnakts / After midnight’' pirmizrāde.

Koncertizrādē līdzvērtīgā saspēlē dziedātāja un pianiste Katrīna Gupalo un horeogrāfe Gabija Bīriņa atklās vienas būtnes dažādās puses, kas dzīvo paralēlās pasaulēs – reālajā un sapņu. Vienai iemiegot, parādīsies cita… Zemapziņas spēlēs koķetais flirts pārvērtīsies trakulīgā kaislē, neizpaliekot maigumam, humoram un pašironijai. Neprognozējami sižeta pavērsieni izpaudīsies arī neparastā klasisko kompozīciju skanējumā, ko radīs Andreja Osokina virtuozās klavierspēles prasmes un Elvija Endeļa sitaminstrumentu plašā krāsu palete.

Programmā Katrīnas Gupalo spēcīgajā un vienlaikus īpaši sensuālajā tembrā izskanēs amerikāņu zelta mūzikas laikmeta kompozīcijas, ko 20.gadsimta populārākajās kinofilmās un mūziklos izpildījušas Merilina Monro, Nina Simone, Petsija Klaina un citas šī laikmeta dīvas. ''Need a Little Sugar in my Bowl'', ''Run, Rabbit, Run!'', "I Put a Spell on You'', "Whatever Lola Wants, Lola Gets'', ''Cry me a river'', ''Stupid Cupid'' ir tikai dažas no melodijām, kas Valentīndienas vakarā ar īpaši romantisku noskaņu piepildīs Liepājas koncertzāli.

Biļetes uz koncertu no 7 nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā.

Koncerts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Liepājas domes atbalstu. Skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm un grupām pieejamas atlaides.

Andrejs Osokins ir pasaules nozīmīgāko starptautisko pianistu konkursu – A.Rubinšteina konkursa Telavivā, M.Longas un Ž.Tibo konkursa Parīzē, Līdsas konkursa un Karalienes Elizabetes konkursa Briselē laureāts. Pasaulē pieprasītākais latviešu pianists regulāri uzstājas leģendārās Eiropas koncertzālēs, piemēram, Berlīnes filharmonijā, “Konzerthaus Berlin”, “Alte Oper”zālē Frankfurtē un “La Verdi” zālē Milānā. Latvijas Lielās Mūzikas Balvas 2008 laureāts koncertējis kopā ar neskaitāmiem orķestriem, tostarp Beļģijas Nacionālo simfonisko orķestri, orķestri “Kremerata Baltica”, Francijas Radio filharmonijas orķestri, “Hallé” simfonisko orķestri, Braitonas Filharmonijas orķestri, Dublinas Nacionālo simfonisko orķestri, sadarbojies ar mūsdienu spožākajiem diriģentiem.

Latvijas Televīzijas konkursa “Radīti mūzikai” laureāte Katrīna Gupalo ir viena no neordinārākajām latviešu mūziķēm, kura nesen beigusi mācības prestižajā Rietumu Mūzikas akadēmijā Kalifornijā, ASV un Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmijā. Pateicoties profesionālajai izglītībai trīs dažādās mākslas sfērās - klavierspēlē (prof. S.Osokins), vokālajā mākslā (A.Garanča, A.Burke, Dž.Lavsone, I.Bērziņa) un aktiermeistarībā (Dramaturgu teātra studija), Katrīna uz skatuves spēj uzburt neparastu, ekspresīvu un juteklisku pasauli. Viņas talants guvis atzinību dažādos starptautiskos konkursos Parīzē, Londonā un Maskavā. Pērn izveidotā koncertizrāde ''100 gadi ar Piafu'' ar augstu publikas novērtējumu izskanējusi jau 12 Latvijas pilsētās.

Horeogrāfes un modernā baleta/džeza dejotājas Gabijas Bīriņas ekspresīvais talants pavēris viņai iespēju piedalīties daudzveidīgos projektos Latvijā un ārpus tās robežām. Gabija studējusi Dānijas Nacionālajā teātra un mūsdienu dejas augstskolā Kopenhāgenā, zināšanas papildinājusi meistarklasēs Parīzē, Ņujorkā un Tbilisi. Pēc darba Latvijas Nacionālās operas baleta trupā Gabija pievērsusies horeogrāfiju veidošanai vairākām apjomīgām izrādēm, tai skaitā koncertšovam ''Tā nav dzīve, tas ir kino''. Kā dejotāja sadarbojusies ar izcilākajiem Latvijas modernās dejas horeogrāfiem – Indru Reinholdi, Liliju Lipori un Līgu Liberti. Gabija piedalījusies starptautiskos dejas festivālos Turcijā, Izraēlā, Zviedrijā, Lielbritānijā un cituviet.

Elvijs Endelis ir viens no spožākajiem Latvijas jaunās paaudzes situminstrumentālistiem. Ieguvis augstas godalgas vairākos starptautiskos konkursos Latvijā un Lietuvā, 2013.gadā kļuvis par prestižā “Yamaha Music Foundation of Europe” konkursa uzvarētāju. Regulāri sadarbojas ar nozīmīgākajiem Latvijas orķestriem – Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, kamerorķestri “Sinfonietta Rīga”, Liepājas Simfonisko orķestri un jau ceturto sezonu ir Latvijas Nacionālās Operas orķestra mūziķis. Līdztekus solodarbībai Elvijs ir arī meistarīgs kamermūziķis - viņš aktīvi piedalās dažādos eksperimentālās mūzikas un starpžanru koncertos, kā arī ir dalībnieks Latvijā vienīgajā sitaminstrumentālistu ansamblī “Perpetuum Ritmico”, kas šogad izvirzīts “Lielajai mūzikas balvai” kategorijā Gada koncerts.