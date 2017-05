Sestdien, 20.maijā, plkst. 22 Liepājas pludmalē notiks Vecmeitu un vecpuišu karnevāls, kurā aicināti piedalīties gan tie, kuriem šovasar gaidāmas kāzas, gan arī tie, kuri vēlreiz vēlas atcerēties un izbaudīt sajūtu, ko sniedz izklaide ballītē kopā ar draugiem.

Piektdien piektdien, pulksten 22, Liepājas pludmales bārā "Red Sun Buffet" notiks 'Summer Beach party'. Pludmales "bufete" apmeklētājiem ir atvērta katru dienu no pulksten 10.

Savukārt sestdien, 20.maijā, kafejnīcā "Red Sun Buffet" Pasta ielā 2 notiks dzīvās mūzikas vakars ar Amandas Maržeckas trio no Ventspils. Daudzsološā un jaunā dziedātāja Amanda Maržecka ar savu akustisko "AM Trio" pirmo reizi uztāsies kafejnīcā Red Sun Buffet, izpildot skaņdarbus gan no mūsdienu populārās, gan aizmirstās 70o gadu, gan tālās 40o gadu džeza mūzikas.

Dzīvās mūzikas vakars kafejnīcā "Red Sun Buffet", Pasta ielā 2, sāksies pulksten 21.

Galdiņu rezervēšana pa tālruni 25858580.