Red Sun Buffet piedāvā koncertu un pludmales ballītes.

Ceturtdien, 29.jūnijā, pludmales bārā "Red Sun Buffet" notiks dzīvās mūzikas vakars ar Mārtiņu Balodi.

Grupas Bad Habits dibinātājs, vokālists un sirdī liepājnieks, mazā atvaļinājuma ietvaros paviesosies Liepājas Red Sun Buffet ar muzikālu programmu mierīgam, intīmam, skanīgam vakaram. Spēlējot Red Sun Buffet repertuārs krasi atšķirsies no grupā spēlētā,būs dzirdamas gan orģināldziesmas, gan labi zināmas kaverversijas.Pievienosies arī Andis Retējums, kas ir labs draugs un vēl labāks ģitārists turpat no Priekules.

Dzīvās mūzikas vakars pludmales bārā "Red Sun Buffet", sāksies pulksten 20.

Savukārt piektdien, pulksten 22, Liepājas pludmales bārā "Red Sun Buffet" notiks 'Absolut Beach Party', bet sestdien 'Ibiza Beach Party' .

Pludmales "bufete" apmeklētājiem ir atvērta katru dienu no pulksten 10.