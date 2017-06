Sestdien koncertzālē “Lielais dzintars” skanēs afroblūzs

Sestdien, 10.jūnijā Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” piedāvās vienu no spilgtākajiem vasaras koncertsezonas notikumiem – Āfrikas blūza dārgakmeņa Rolanda Čakontes (Roland Tchakounte) koncertu. Apmeklētāji aicināti ierasties jau no pulksten 19, kad iesildošo performanci foajē sniegs duets no grupas “Ainavisti”, koncerta sākums Lielajā zālē – pulksten 20.

“Ja Jums šķiet, ka mūzikā esat dzirdējuši visu, Jūs vēl neesat dzirdējuši Rolandu Čakonti – Kamerūnā dzimušo un Parīzē dzīvojošo, neatkārtojamo mākslinieku. Viņš ir viens no nedaudzajiem mūziķiem, kurš zina, kā perfekti savienot afrikāņu saknes ar blūza ritmiem, ar tikai viņam vien piemītošu šarmu, dziedot dzimtajā - bamileku valodā,” teikts Rolanda albuma recenzijā.

Par savu mūziku Čakonte stāsta: "Bērnībā visapkārt skanēja afrikāņu tautasdziesmas un Sahel mūzika, kuras pirmavoti nāk no Senegālas, Gvinejas un Mali nomadu cilšu folkloras. Kādudien es izdzirdēju Džona Lī Hukera (John Lee Hooker) ierakstus, un, saliekot viņa blūza vēstījumu kopā ar savas tautas mūzikas tradīcijām, atskārtu, ka esmu atradis savu izteiksmes valodu - Āfrikas un Amerikas blūza aplis ir noslēdzies". Rolanda Čakontes dziesmās virmo smeldzīgas izjūtas no bēgļa dzīvē pieredzētā, jo, kā atzīst pats mākslinieks – “izdziedāt skumjas ir vislabākais veids, kā no tām atbrīvoties".

Vienu no pavadošā sastāva mūziķiem – ģitāristu Miku Ravasā - Čakonte satika pavisam nejauši, uz minūti iegriežoties klubā, kurā ģitārists tobrīd uzstājās. Viņš spēlēja tieši tā, kā Rolands bija iedomājies skanam instrumentu jaunā albuma ierakstā. Jau nākamajā dienā abi mūziķi vienojās par kopīgu sadarbību un ir nešķirami 12 gadus. Liepājas koncertā piedalīsies: Rolands Čakonte (balss/ģitāra), Miks Ravasā (ģitāra), Žeroms Kornelis (bass), Karims Buazā (bungas).

https://www.youtube.com/watch?v=VxTbRpFLVn0

Iesildošo performanci stundu pirms koncerta apmeklētājiem piedāvā duets no grupas “Ainavisti”. Edgars Cīrulis (klavieres) un Svens Vilsons (ģitāra) ir sevi pierādījuši komponisti un mūziķi, kuri gada laikā veiksmīgi sadarbojušies vairākos koncertos uz festivālos - “Rīgas Ritmi”, Metheny/Mays Tribute, Rango, Etno+Jazz u.c. Divatā Edgars un Svens atskaņos oriģinālkompozīcijas no “Ainavistu” un citu projektu repertuāra.

Kamerūnieša Rolanda Čakontes koncerts ir viens no koncertzāles producētās sērijas “Pasaule Lielajā dzintarā” notikumiem. Sērija visa gada garumā piedāvā 10 spilgtus mūzikas, mākslas un starpžanru projektus no dažādām pasaules valstīm, aicinot klausītājus iepazīt nezināmo un atklāt jauno mākslas pasaulē.

Biļetes par 10 eiro nopērkamas visās “Biļešu paradīzes” kasēs, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā. Skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm un grupām pieejamas atlaides. Plašāka informācija par norisēm koncertzālē: www.lielaisdzintars.lv. Koncerts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Liepājas domes atbalstu, sadarbībā ar Latvijas Blūza atbalsta biedrību.