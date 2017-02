Starptautisks džeza sekstets “Lielajā dzintarā” sniegs vienīgo koncertu Latvijā

Svētdien, 5.martā pulksten 17 Liepājas koncertzālē „Lielais dzintars” ar vienīgo koncertu Latvijā uzstāsies starptautisks džeza sekstets “Hunter - Pashkevich - Di Benedetto Wind Collective”.

Trīs izcili solisti – pašmāju slavenība, starptautiski atzītais saksofonists Deniss Paškevičs, kopā ar vienu no labākajiem itāļu trombonistiem Beppe Di Benedetto un afroamerikāņu trompetistu Džeisonu Hanteru (Jason Hunter) - piedāvās klausītājiem gan savas oriģinālkompozīcijas, gan džeza klasikas skaņdarbus.

Solistus pavadīs jaunais, daudzsološas pianists Atis Andersons, kontrabasists Staņislavs Judins un enerģiskais bundzinieks Jānis Jaunalksnis. Koncerts būs viena no retajām iespējām mūsdienu džezā vienlaicīgi uz skatuves dzirdēt saksofona, trompetes un trombona kopspēli.

Deniss Paškevičs ir viens no Baltijas valstu vadošajiem džeza mūziķiem pēdējo 20 gadu laikā, kā arī viens no retajiem Latvijas mūziķiem, kurš pastāvīgi koncertē ārpus valsts. Deniss ir starptautiski atzīts mākslinieks, kā arī zīmolu “PMauriat”, “The Wanne”, “Marca Reeds” un “Tittman saxophone” oficiālais mākslinieks un titula nesējs starptautiskajā ārēnā. Paškevičs spēlējis un ierakstījis albumus ar daudziem pasaules līmeņa mūziķiem – Džinu Perlu, Kristianu Hovzu, Braienu Melvinu, Džilu Skotu Heronu, Bobu Ferelu un citiem. Viens no pēdējiem Denisa darbiem ir starptautisks sadarbības projekts ar dāņu komponistu/ģitāristu Kristianu Franku un amerikāņu pasaules klases komponistu/džeza pianistu Āronu Parksu, kas vainagojies mūzikas ierakstā “Yours Faithfully”. Albums ir augsti novērtēts un ticis nominēts mūzikas ierakstu balvai “Austras balva”. Pašlaik albums pieejams gan starptautiskajā tirgū, gan Latvijā.

Beppe Di Benedetto ir itāļu džeza trombonists, komponists un aranžētājs. Savā muzikālajā karjerā Beppe ir spēlējis ar neskaitāmi daudz ievērojamiem mūziķiem visā pasaulē, piedalījies albumu ierakstīšanā, sadarbojies ar dažādiem TV kanāliem un daudzus gadus bijis džeza bigbenda “CB Band” diriģents un aranžētājs. 2011.gadā Beppe Di Benedetto izdeva savu debijas albumu "See the Sky", kuru prestižā amerikāņu džeza portāla “All About Jazz” redakcija ierindoja starp 30 labākajiem 2012.gada albumiem. Savukārt pirms 2 gadiem iznāca Beppes otrais oriģinālalbums "Another Point Of View", kas ierindots starp 2015.gada labākajiem albumiem Itālijā. Di Benedetto četras reizes iekļauts prestižā džeza izdevuma “Jazzit” 10 labāko itāļu trombonistu sarakstā.

Džeisons Hanters (Jason Hunter) ir amerikāņu trompetists, aranžētājs un komponists no Losandželosas. Pēc mūzikas studijām Fulertonas koledžā un prestižajā Berklijas mūzikas koledžā Džeisons ir koncertējis visā pasaulē dažādu projektu sastāvos gan kā līderis, gan pavadošajā sastāvā. Hanteram raksturīgais muzikālais stils apvieno viņa Rietumu krasta džeza saknes ar mūsdienu džeza radošumu. Mūziķa aranžijas un trompetes improvizācijas prasmes ir palīdzējušas džeza un soula dziedātājai Sofijai Rubinai iegūt Igaunijas “Labākā džeza albuma” balvu 2015.gadā. Hanters pašlaik dzīvo Eiropā un strādā pie jaunas mūzikas radīšanas un izdošanas, kam tuvākajos mēnešos sekos koncerttūre.

Biļetes uz koncertu no 7 eiro nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā. Skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm un grupām pieejamas atlaides.