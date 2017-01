Svētdien “Lielajā Dzintarā” skanēs džezs

Svētdien, 29.janvārī pulksten 17 džeza, soula un r’n’b noskaņas piepildīs Liepājas koncertzāli “Lielais dzintars”, kur ar koncertprogrammu “Rise / Celties” viesosies dziedātāja Kristīne Prauliņa un jaunās paaudzes spožāko mūziķu apvienība “Alaska Dreamers”.

Koncertprogrammā izskanēs grupas oriģinālkompozīcijas no šogad gaidāmā albuma. Skaņdarbu mūzikas autors ir grupas dibinātājs, basists Reinis Ozoliņs, savukārt vārdus sarakstījusi vokāliste Kristīne Prauliņa. “Reiņa radītā mūzika vienmēr ir bijusi tuva manai sirdij un šajā projektā to papildina arī manis pašas rakstītie dziesmu vārdi. Šī grupa man ir ļoti īpaša,” saka soliste, atzīstot, ka “Alaska Dreamers” ir pirmais projekts, kurā viņa jūtas patiesi savā ādā.

„Mani “Alaska Dreamers” koncerts pacēla citā dimensijā, ļoti uzrunāja un aizskāra...”, “Esmu sajūsmā par grupu “Alaska Dreamers” un Kristīnes balsi. Tā man atgādina Eimijas Vainhausas vokālu,” ir tikai dažas no ārvalstu mūzikas apskatnieku atzinībām, kas veltītas grupas izjustajam muzikālajam sniegumam.

“Alaska Dreamers” mūzika ir viegls sajaukums starp soula, r’n’b, post-rock, blūza, džeza un folka mūziku. Grupas muzikālais ceļojums sākās 2012.gadā kā radošs eksperiments starp basistu, komponistu Reini Ozoliņu un bundzinieku Rūdolfu Dankfeldu. Laikam ejot, lai pievienotu vairāk krāsas savam skanējumam, sastāvam pievienojās neatkārtojamā vokāla īpašniece Kristīne Prauliņa, pārvēršot duetu par trio. Šobrīd grupas sastāvā apvienojušies vairāk ka 10 šī brīža spožākie Latvijas jaunās paaudzes mūziķi.

Grupai raksturīgs dvēselisks un pasaulīgs skanējums, personīga pieeja katram no saviem klausītājiem, katru uzrunājot un neatstājot vienaldzīgu. Ar radīto orģinālmūziku grupa līdz klausītājam vēlās nodot miera, bezrūpības un gaišuma sajūtu. Mūziķi klausītājus uz 29.janvāra koncertu aicina nākt ar atvērtu sirdi, prātu un mīlestību pret mūziku.

Apvienības sastāvu veido: Kristīne Prauliņa (vokāls), Reinis Ozoliņš (bass/bekvokāls), Rūdolfs Dankfelds (bungas), Jānis Ruņģis (ģitāra), Jānis Kalniņš (ģitāra), Oskars Ozoliņš (trompete), Kristaps Lubovs (saksofons), Laura Rozenberga (trombons), Ritvars Garoza (klavieres), Migels Andres Hernendez Giraldi (sitaminstrumenti), Mārcis Vasiļevskis (ģitāra) kā arī Gustavs Erenpreiss (skaņu režija).

Biļetes uz koncertu no 10 eiro nopērkamas visās Biļešu paradīzes kasēs, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā. Darba laiks no pulksten 10 līdz 20, svētdienās no 10 līdz 15. Skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm un grupām pieejamas atlaides. Koncertu organizē SIA “Lielais dzintars”, norisi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Liepājas pilsētas dome.