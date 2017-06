Tirgotāji aicināti pieteikt dalību Zemeņu festivāla Zaļajam tirdziņam Kungu ielas radošajā kvartālā

Zemeņu audzētāji, zemnieku saimniecības, mājražotāji, amatnieki un citi tirgotāji līdz 26. jūnijam tiek aicināti pieteikt dalību Zemeņu festivālam, kas norisināsies 1. jūlijā Kungu ielas radošajā kvartālā (Liepājā, Kungu ielā 24). Īpaši tiek aicināti tirgotāji, kuru sortimentā ir gan svaigas zemenes, gan arī dažādi citi gardumi un daiļamatniecības darinājumi.

Kungu ielas radošā kvartāla Zaļais tirdziņš notiks 1. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00. Līdz ar tirdziņu, kurā ikviens varēs iegādāties dažādus no zemenēm pagatavotus produktus, amatnieku izstrādājumus un, protams, zemenes, uz dzīvā pavarda gatavosies arī Kungu kvartāla saimnieces zemeņu klimpu zupa, kuru nobaudīt varēs ikviens apmeklētājs. Par festivāla noskaņojumu un jestriem deju soļiem parūpēsies etno kompānija “Zeidi” no Rīgas, kuri Kungu kvartālā viesosies pirmo reizi.

Otro gadu pēc kārtas Kungu ielas kvartālā tiks organizēts arī kūku konkurss, kuram aicināti pieteikties gan saimnieki, gan saimnieces, kuri ir gatavi sacensties savā konditorejas mākslā. Konkursa uzvarētājam būs sarūpētas arī vērtīgas balvas – dalībnieki sacentīsies par ģimenes atpūtu brīvdienu mājā “Gailišķe”, ceļojumu uz “Ķiršu festivālu” Lietuvā, biļetes uz muzikālo izrādi “Vajadzīga soliste”, kā arī balvas aktīvās ūdens atpūtas cienītājiem.

Visas dienas garumā darbosies arī bērnu radošās darbnīcas un pieaugušajiem - EKO kosmētikas darbnīca, sadarbībā ar uzņēmumu “Calendula”. Biedrība “Kanu Atvars” Dzintras Blūmas vadībā mazajiem svētku apmeklētājiem sniegs iespēju doties izjādē ar ponijiem.

Visi interesenti, kas vēlas piedalīties Zaļajā tirdziņā vai Kūku konkursā, aicināti pieteikt savu dalību līdz 26. jūnijam, sazinoties ar Kungu ielas radošā kvartāla kontaktpersonu Simonu Puigu (t. 63421670, mob. t. 25874480, e‑pasts simona.puiga@biedribasnams.lv)

Nāc, piedalies un aicini piedalīties citus!

Pasākumu atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Liepājas Olimpiskā centra Baseins&SPA, “BB Wakepark”, “Quest House Liepāja”, atpūtas vieta “Gailišķe”, “Archery Liepaja”, “Zumba fitness Liepāja”, “Niknās laivas”, tūrisma aģentūra “Ap Sauli”.