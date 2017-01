Viktors Lapčenoks ar Jubilejas lielkoncertu uzstāsies Liepājā

Dziedātājs Viktors Lapčenoks gadus neskaita, lai arī 2017.gada 16.janvārī svinēs 70 gadskārtu. Kur? Protams uz skatuves Liepājas Olimpiskā centra Arēnā jau 11.februārī plkst. 17:00 kopā ar mūziķiem un saviem klausītājiem.

Kā ir izteicies dziedātājs, uz lielās skatuves viņš ir nokļuvis tikai pateicoties Raimondam Paulam, jo jaunībā estrādes solista karjera nav pat sapņos rādījusies. - "Esmu laimīgs, ka liktenis saveda mani kopā ar Raimondu Paulu."

Zīmogu, ka viņš ir Raimonda Paula dziesmu izpildītājs un kas viņu pavadījis visu skatuves mūžu, Lapčenoks uzskata par svētību. Tādēļ arī Viktora Lapčenoka jubilejas koncertos joprojām skanēs dziesmas no kopīgā "zelta fonda".

"Ja nevaru parādīt cilvēkiem kaut ko jaunu, labāk dziedu jau pārbaudītas dziesmas."

Man nav svarīgi, kur es dziedu, vai tā būtu vislielākā latviešu estrāde,

vai omulīgs krodziņš, es to vienmēr daru ar baudu un pilnu atdevi.

Dziedot cauri gadiem, mana mīlestība pret mūziku ir tikai augusi un es varu lepoties ar to, ka esmu viens no tiem cilvēkiem, kam darbs ir darīt to, kas patīk. Un man patīk dziedāt. Tāpēc, uz jautājumu "Ja tu nevarētu elpot..." citi atbildētu, ka bez ieelpas tie nevarētu dzīvot, bet es atbildētu, ka es nevarētu dziedāt... - © Viktors Lapčenoks

Biļetes jau pieejamas pārdošanā "Biļešu paradīze" tīklā.

Biļešu rezervāciju iespējams veikt pa tālr. 28214411