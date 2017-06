Aicina atsaukties barikāžu dalībniekus

Atslēgvārdi barikādes | barikāžu dalībnieki

Priekules novada dome kopā ar 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrību turpina meklēt vietējos iedzīvotājus, kuri pirms 26 gadiem janvārī un augustā pašaizliedzīgi piedalījušies Latvijas neatkarības aizstāvēšanā.

Gadu gaitā daudzi barikāžu dalībnieki jau apbalvoti ar piemiņas zīmēm. Tagad par ieguldījumu vēsturē biedrība pasniedz pateicības rakstus.

Liepājas muzeja vēsturniece Sandra Šēniņa informē, ka ierosinājumu pateicības raksta pasniegšanai var iesniegt jebkura persona, izņemot barikāžu dalībnieku pašu. Speciālā anketā jānorāda pamatojums, kādēļ apbalvojums ir jāpiešķir – fotogrāfija, konkrēta informācija vai kas tamlīdzīgs. Vienkāršāk, ja kāds no jau apbalvotajiem kolēģiem, ar kuriem kopā būts barikāžu laikā, dalībnieku iesaka pateicībai, ar savu parakstu anketā apliecinot sniegto ziņu patiesumu.

Priekules novada tūrisma darba organizators Uldis Strēlis stāsta: "Liecinieks bieži vien ir kāds, kas attiecīgajā vietā ir koordinējis barikāžu kustību. Priekulē tāda cilvēka vairs nav, un viss paliek uz pašvaldības pleciem. Grūti jau tos dalībniekus salasīt, mums pašiem šie cilvēki ir jāsameklē. Daudzi no viņiem ir tādi – ai, man neko nevajag!"

15. maijā Liepājas muzejā notika svinīga apbalvošanas ceremonija, uz kuru bija ieradušies tikai pieci no 14 Priekules novada iedzīvotājiem, kuriem piešķirti pateicības raksti. "Gadi dara savu," U. Strēlis bilst, "pie tiem, kuri netika uz apbalvošanu, brauksim personīgi."

"Iegūtā informācija nonāks Barikāžu muzejā Rīgā. Šis laiks nav līdz galam izpētīts. Visādas leģendas klīst. Biedrība mēģina visu to bildi savilkt kopā," tūrisma darba organizators turpina. "Ja runājoties psiholoģiski uztausta to stīgu, tad jau cilvēks visu izstāsta. Tas tomēr tāds dramatisks laiks, ne visiem gribas to atcerēties."

Anketas iespējams saņemt un aizpildīt Priekules novada pašvaldībā, kā arī Barikāžu muzeja mājaslapā.